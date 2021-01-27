В России
39 минут назад
Мошенничества с соцвыплатами будут пресекать законодательно
Попытки заработать на фальшивых социальных выплатах от имени первых лиц государства будут пресекать законодательно.
Российские власти встревожены мошенническими схемами в Интернете о якобы полагающихся гражданам социальных выплатах от первых лиц государства. В связи с этим МВД и Роскомнадзору при участии Генпрокуратуры и ЦБ РФ поручено до 25 февраля проработать способы борьбы с такими интернет-ресурсами, а Минцифры — к середине марта рассмотреть подготовку законодательных инициатив в этой сфере. Это следует из соответствующего поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко от 22 января. Рост объемов такого мошенничества спровоцировали объявления о соцвыплатах семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Привлечь к ответственности их администраторов будет сложно, поскольку сайты зачастую управляются из-за границы, считают специалисты.
В Минцифры и Роскомнадзоре заверили, что ведомство совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ (АЦ) должны до 15 марта подготовить план мероприятий по итогам этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко подтвердила, что поручение дано. Работа по его исполнению уже ведется, - пишет "Коммерсантъ".
Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени российских властей, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства, - говорится в исследовании АЦ, направленном в аппарат вице-премьера 15 января.
При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.
Всего за последние два года эксперты Infosecurity a Softline Company выявили более 6 тысяч ресурсов, эксплуатирующих тему социальных выплат, - заявил глава блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев.
Платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», утверждают в АЦ. В этих банках настаивают, что уже борются с подобными мошенниками.
В компании Google, который Аналитический центр напрямую называет распространителем мошеннической рекламы, также утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Пользователь, заметивший вредные ссылки, может пожаловаться на нее, напоминают там. В 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд «плохих» рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.
Соцсети, по словам основателя Телеграм Павла Дурова, фактически зарабатывают на такой мошеннической рекламе.
В Госдуме тоже планируют проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. Среди потенциальных методов рассматривается, например, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.
Однако регуляторные механизмы, которые позволяют Роскомнадзору бороться с мошенничеством в интернете, уже есть, к тому же сами поисковики активно блокируют фейковую рекламу, отмечает руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин. По его мнению, новые законодательные меры в этой сфере вряд ли будут эффективны, потому что мошеннические сайты, как правило, управляются из-за границы, что затрудняет привлечение их администраторов к ответственности по российским законам.
В Минцифры и Роскомнадзоре заверили, что ведомство совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ (АЦ) должны до 15 марта подготовить план мероприятий по итогам этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко подтвердила, что поручение дано. Работа по его исполнению уже ведется, - пишет "Коммерсантъ".
Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени российских властей, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства, - говорится в исследовании АЦ, направленном в аппарат вице-премьера 15 января.
При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.
Всего за последние два года эксперты Infosecurity a Softline Company выявили более 6 тысяч ресурсов, эксплуатирующих тему социальных выплат, - заявил глава блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев.
Платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», утверждают в АЦ. В этих банках настаивают, что уже борются с подобными мошенниками.
В компании Google, который Аналитический центр напрямую называет распространителем мошеннической рекламы, также утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Пользователь, заметивший вредные ссылки, может пожаловаться на нее, напоминают там. В 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд «плохих» рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.
Соцсети, по словам основателя Телеграм Павла Дурова, фактически зарабатывают на такой мошеннической рекламе.
В Госдуме тоже планируют проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. Среди потенциальных методов рассматривается, например, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.
Однако регуляторные механизмы, которые позволяют Роскомнадзору бороться с мошенничеством в интернете, уже есть, к тому же сами поисковики активно блокируют фейковую рекламу, отмечает руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин. По его мнению, новые законодательные меры в этой сфере вряд ли будут эффективны, потому что мошеннические сайты, как правило, управляются из-за границы, что затрудняет привлечение их администраторов к ответственности по российским законам.