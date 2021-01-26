Искусственный интеллект будет помогать в организации движения по проспекту Победы

Во время реконструкции улицы Баумана и проспекта Победы установили умные светофоры. Их основная задача – минимизировать заторы, а также увеличить пропускную способность магистралей. Об особенностях настройки и работы интеллектуальных регулировщиков рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

По словам Николая Дергунова, на проспекте Победы к настройке светофоров приступили в декабре. Месяц ушёл на замеры интенсивности потоков транспорта, разработку режима работы для каждого объекта и наладку координированного управления.



- В течение суток фазы зелёного и красного сигналов меняются в зависимости от загруженности дороги. Например, в вечерний час пик особое внимание мы уделяем сложнейшему перекрестку проспекта с улицей Механизаторов, - рассказал Николай Дергунов.



Первая часть плана минимизации заторов таким образом завершена – все светофоры заведены в систему, управляются дистанционно, под каждый разработан суточный режим работы.



- Мы рассчитали транспортные потоки и в зависимости от их интенсивности в течение суток настроили светофорные объекты так, чтобы машины, попадающие на проспект, могли практически беспрепятственно его покинуть. Следующим этапом станет установка детекторов транспорта на пересечениях с улицами Доватора и Механизаторов. Здесь у светофоров появятся временные интервалы, корректируемые системой в режиме реального времени. Это позволит пропустить ещё больший поток транспорта, - пояснил Николай Дергунов.



Специалистам удалось добиться координированного управления светофорными объектами – режимы работы светофоров контролируются из Центра организации дорожного движения. Теперь сотрудники приступают к финальному этапу – настройке адаптивного управления объектами, исходя из сложившейся в определенный момент времени дорожной обстановки. Здесь будут использовать элементы искусственного интеллекта – определять ситуацию и при необходимости влиять на неё, меняя режим работы светофора. Завершить наладку планируют к середине февраля.



- Если запустить «зелёную волну» в классическом виде, то по проспекту транспорт будет проезжать, но мы с трудом будем выпускать тех, кто движется с примыкающих улиц. А основной задачей является учёт интересов всех участников дорожного движения, - отметил Николай Дергунов.



На улице Баумана подобная работа началась недавно. Сейчас светофорные объекты подключают к Интернету. Специалистам ЦОДД нужно доустановить необходимое оборудование, завести объекты в систему и провести пуско-наладочные работы. Ожидается, что уже к концу февраля и на этой магистрали замерят интенсивность трафика и приступят к настройке светофоров. Полностью выполнить работы ЦОДД планирует весной.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

