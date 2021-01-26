Общество

18 минут назад

Елецкая дорожная компания признана банкротом

189
#банкротство
Елецкая дорожная компания признана банкротом

В организации введено конкурсное производство. Активы компании продадут в счет долгов.

Арбитражный суд Липецкой области признал ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3» банкротом, сообщает пресс-служба арбитража. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 июля 2021 года. В конце 2017 года компания «Спецстройдоставка» обратилось в суд с заявлением о признании открытого акционерного общества «Елецкое дорожно-строительное управление №3» банкротом. Позднее к процедуре банкротства присоединились 69 кредиторов. В мае 2018 года в ОАО «ЕДСУ №3» введена процедура банкротства – наблюдение. Определением суда в ОАО «ЕДСУ-3» в 2019 году была введена процедура банкротства – внешнее управление. - 25 января 2021 года суд решил прекратить процедуру внешнего управления в ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3», признать его несостоятельным и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области. ООО "Спецстройдоставка" изначально обратилось в суд с заявлением о признании ОАО "ЕДСУ 3" банкротом, поскольку у должника перед кредитором была непогашенная задолженность в сумме 3,5 млн рублей по договору поставки. В реестр требований кредиторов, по последним данным, включены долги на 348 млн рублей.
189
#банкротство

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