Мать-героиню поздравили с 90-летием

У женщины 14 детей.

В Добринском районе поздравили с 90-летием жительницу села Богородицкое, мать-героиню Нину Чиковскую. Как рассказал глава Добринского района Роман Ченцов у себя на странице в Инстаграм, женщина родила и воспитала 10 сыновей и 4 дочерей.- Детей Нина Алексеевна практически воспитала одна, так как муж юбилярши рано ушёл из жизни, - отметил Роман Ченцов. - Трудно представить, что такое 16 лет ждать сыновей из армии. Большинство детей матери-героини трудятся на благо родного района. Сама Нина Алексеевна, кроме бесконечных материнских забот, успевала ещё работать дояркой в местном хозяйстве. Имеет 20 лет стажа.