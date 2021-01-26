Общество
сегодня, 10:39
Мать-героиню поздравили с 90-летием
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У женщины 14 детей.
В Добринском районе поздравили с 90-летием жительницу села Богородицкое, мать-героиню Нину Чиковскую. Как рассказал глава Добринского района Роман Ченцов у себя на странице в Инстаграм, женщина родила и воспитала 10 сыновей и 4 дочерей.
- Детей Нина Алексеевна практически воспитала одна, так как муж юбилярши рано ушёл из жизни, - отметил Роман Ченцов. - Трудно представить, что такое 16 лет ждать сыновей из армии. Большинство детей матери-героини трудятся на благо родного района. Сама Нина Алексеевна, кроме бесконечных материнских забот, успевала ещё работать дояркой в местном хозяйстве. Имеет 20 лет стажа.
- Детей Нина Алексеевна практически воспитала одна, так как муж юбилярши рано ушёл из жизни, - отметил Роман Ченцов. - Трудно представить, что такое 16 лет ждать сыновей из армии. Большинство детей матери-героини трудятся на благо родного района. Сама Нина Алексеевна, кроме бесконечных материнских забот, успевала ещё работать дояркой в местном хозяйстве. Имеет 20 лет стажа.
8 915
Манагер
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