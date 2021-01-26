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сегодня, 10:39

Мать-героиню поздравили с 90-летием

8 915
#мать-героиня
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Мать-героиню поздравили с 90-летием

У женщины 14 детей.

В Добринском районе поздравили с 90-летием жительницу села Богородицкое, мать-героиню Нину Чиковскую. Как рассказал глава Добринского района Роман Ченцов у себя на странице в Инстаграм, женщина родила и воспитала 10 сыновей и 4 дочерей.

- Детей Нина Алексеевна практически воспитала одна, так как муж юбилярши рано ушёл из жизни, - отметил Роман Ченцов. - Трудно представить, что такое 16 лет ждать сыновей из армии. Большинство детей матери-героини трудятся на благо родного района. Сама Нина Алексеевна, кроме бесконечных материнских забот, успевала ещё работать дояркой в местном хозяйстве. Имеет 20 лет стажа.


8 915
#мать-героиня
2

Комментарии (8)

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Манагер

30 минут назад
Леночка, Знаю. А вы-или уточнять надо?
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Манагер

30 минут назад
123, Почему же сразу изгадить. А то может отца-героя нужно тоже наградить. То есть для вас гадко-если у женщины 14 детей от 14 мужиков?
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Леночка

42 минуты назад
Манагер, А вы то знаете своего отца,или уточнять надо????
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Надежда

42 минуты назад
Настоящая героина! Мужественная женщина! Здоровья, сил душевных, долгих лет жизни. Восхищаюсь этой женщиной!!!!!
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мужик

43 минуты назад
Нынешние яжматери так не смогут.
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123

49 минут назад
Манагер, что ж вы за люди такие. Даже нормальные новости пытаетесь изгадить.
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Манагер

сегодня, 11:17
14 детей от 14 мужиков или 14 детей от одного мужчины? Почему этот ньюанс не уточнили!????
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Бабулечки

сегодня, 11:16
Доброго здоровья и долгие лета!
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