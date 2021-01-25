В России

26 минут назад

Школы Кемеровской области частично перешли на дистанционку из-за морозов

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#мороз
Школы Кемеровской области частично перешли на дистанционку из-за морозов

В связи с экстремальным понижением температуры власти Кемеровской области порекомендовали школам отменить занятия в классах и вести обучение через Интернет.

– Школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Решение принимается индивидуально, так как строгого запрета на обучение в школах нет, – пояснили порталу VSE42.Ru в Минобразования Кузбасса.

Как указано в рекомендациях ведомства, ограничение на посещение занятий при температуре 36 градусов мороза и ниже касается учеников с первого по 11 классы. При этом температура утром в Кемерове составляла – 35°С, по области – 43°С. Кузбассовцы же сообщают в соцсетях, что на отдельных территориях, например, в Полысаеве, столбик термометра опустился ночью до – 50°С.

66
#мороз

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