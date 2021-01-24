За сутки в Липецкой области выявили 155 новых случаев COVID-19, три человека умерли

Из медицинских учреждений за сутки после перенесенной болезни выписаны 283 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 283 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 879 человек, 15 936 из них выздоровели, 351 — умер.



За последние сутки в России выявлено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 306 (10,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 131 760.