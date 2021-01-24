Общество

57 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 155 новых случаев COVID-19, три человека умерли

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#коронавирус #статистика
За сутки в Липецкой области выявили 155 новых случаев COVID-19, три человека умерли

Из медицинских учреждений за сутки после перенесенной болезни выписаны 283 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 283 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 879 человек, 15 936 из них выздоровели, 351 — умер.

За последние сутки в России выявлено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 306 (10,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 131 760.
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#коронавирус #статистика

Комментарии (1)

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Смотрящий

17 минут назад
Если сейчас заявят - о продолжении протестных акций, попрет рост - заболеваемости ибо так выгоднее винтить.
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