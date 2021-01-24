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Спасатели назвали оставшиеся после коммунальной аварии без водоснабжения дома в Липецке

42 2369
#коммунальная авария
Спасатели назвали оставшиеся после коммунальной аварии без водоснабжения дома в Липецке

В утром 24 января в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о том что, в связи с порывом водовода диаметром 200 мм в Липецке по улице Катукова, 51 происходит утечка воды.

Коммунальщики приняли решение на проведение работ в районе происшествия и отключение ХВС.

В зону отключения ХВС попадали частично потребители 26, 27 жилых микрорайона города по улицам (всего 76 домов различной этажности):

- ул. Катукова д. 25,27,29,29-а,31,33,35,37,37-а39,39-а,41,43,51,32-а

- ул. Кривенкова д.7,7-а,9,11,11-а,13,13-а,15,17,

- ул. Белана д.3,5,7,9,11,11-а,13

- ул. Стаханова д.36,40,42-а,44,46,48,48-а,50,52

- ул. Хорошавина д.1,10,11,11-а,11-б,12,13,14,15,16,17,19,2,21,23,27,29-а,3,4,6,8,9,9-а,

- ул. Шуминского 1,11,10,14,15,16,17,19,1-а,36,37,8-а

- ул. Москаленко д.1

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, аварийные бригады комплекса электроснабжения АО «ЛГЭК», администрация Липецка.

Всего за сутки зарегистрировано 3 отключения холодного водоснабжения в Липецке и Липецкой области.
42 2369
#коммунальная авария

Комментарии (42)

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Stas83

2 минуты назад
Катукова29, и без отопления! И без воды! Каждый год одно и то же :все лето отключают для профилактики а всю зиму потом аварии!
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27 район

4 минуты назад
27 весь без воды,ни какой нет.
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Гость

11 минут назад
На 28 (Шерстобитова) со вчера тоже нет горячей воды, слабый поток холодной льётся и все
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Георгий

12 минут назад
Уваркина вы вообще работаете? или только парки с кривыми урнами строим .
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Леха

12 минут назад
Воду когда привезут к Катукова 37 с 8 :00 обещаете ?
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ПОЗОРИЩЕ

14 минут назад
ПОЗОРИЩЕ
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Спали ночь?

15 минут назад
Какой утром поступило сообщение?До 12 ночи уже не было никакой воды!
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Гость

16 минут назад
Полина, а вы еще им верите?
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Наблюдатель

16 минут назад
На 29 районе, ул. Коцаря тоже нет воды, сотни домов без воды, а вы пишите 76.
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Катукова29

17 минут назад
Исходя из опыта прошлых аварий воды не будет дня три. Приглашаю администрацию нашего города, на время аварии, погостить. Пусть почувствуют, как это без воды. Совсем!
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