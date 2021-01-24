Спасатели назвали оставшиеся после коммунальной аварии без водоснабжения дома в Липецке

В утром 24 января в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о том что, в связи с порывом водовода диаметром 200 мм в Липецке по улице Катукова, 51 происходит утечка воды.

Коммунальщики приняли решение на проведение работ в районе происшествия и отключение ХВС.



В зону отключения ХВС попадали частично потребители 26, 27 жилых микрорайона города по улицам (всего 76 домов различной этажности):



- ул. Катукова д. 25,27,29,29-а,31,33,35,37,37-а39,39-а,41,43,51,32-а



- ул. Кривенкова д.7,7-а,9,11,11-а,13,13-а,15,17,



- ул. Белана д.3,5,7,9,11,11-а,13



- ул. Стаханова д.36,40,42-а,44,46,48,48-а,50,52



- ул. Хорошавина д.1,10,11,11-а,11-б,12,13,14,15,16,17,19,2,21,23,27,29-а,3,4,6,8,9,9-а,



- ул. Шуминского 1,11,10,14,15,16,17,19,1-а,36,37,8-а



- ул. Москаленко д.1



Погибших и пострадавших нет.



На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, аварийные бригады комплекса электроснабжения АО «ЛГЭК», администрация Липецка.



Всего за сутки зарегистрировано 3 отключения холодного водоснабжения в Липецке и Липецкой области.