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49 минут назад
В МВД заявили о привлечении к ответственности за призывы к несанкционированным акциям 23 января
Привлечь к ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения.
Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, - заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.
По его словам, у правоохранительных органов есть все основания, чтобы привлечь к административной ответственности людей, призывающих к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.
Речь идет о несанкционированных акциях, организованных «квази-политиками». По словам сотрудников МВД, к административной ответственности могут привлечь москвичей, которые в соцсетях или при личной встрече агитируют других людей принять участие в митингах. Специалисты имеют на это все правовые основания.
Ранее представители Генпрокуратуры России предупредили граждан о таких последствиях. Жителям столицы и других регионов страны посоветовали воздержаться от участия 23 января в незаконных митингах. В связи с этим принимают меры прокурорского реагирования, - сообщается на сайте газеты "Южный горизонт".
По его словам, у правоохранительных органов есть все основания, чтобы привлечь к административной ответственности людей, призывающих к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.
Речь идет о несанкционированных акциях, организованных «квази-политиками». По словам сотрудников МВД, к административной ответственности могут привлечь москвичей, которые в соцсетях или при личной встрече агитируют других людей принять участие в митингах. Специалисты имеют на это все правовые основания.
Ранее представители Генпрокуратуры России предупредили граждан о таких последствиях. Жителям столицы и других регионов страны посоветовали воздержаться от участия 23 января в незаконных митингах. В связи с этим принимают меры прокурорского реагирования, - сообщается на сайте газеты "Южный горизонт".