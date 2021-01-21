В России

49 минут назад

В МВД заявили о привлечении к ответственности за призывы к несанкционированным акциям 23 января

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#митинг #акция #протест

Привлечь к ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения.

Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января, - заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.

По его словам, у правоохранительных органов есть все основания, чтобы привлечь к административной ответственности людей, призывающих к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Речь идет о несанкционированных акциях, организованных «квази-политиками». По словам сотрудников МВД, к административной ответственности могут привлечь москвичей, которые в соцсетях или при личной встрече агитируют других людей принять участие в митингах. Специалисты имеют на это все правовые основания.

Ранее представители Генпрокуратуры России предупредили граждан о таких последствиях. Жителям столицы и других регионов страны посоветовали воздержаться от участия 23 января в незаконных митингах. В связи с этим принимают меры прокурорского реагирования, - сообщается на сайте газеты "Южный горизонт".

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#митинг #акция #протест

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