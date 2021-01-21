сегодня, 15:44
В России начались массовые проверки перепланировок квартир
В России сотрудники жилинспекций начали массовые проверки квартир. Они ищут незаконные перепланировки. За некоторые из них можно лишиться жилья.
Собственники жилья за месяц до визита инспектора получают уведомление о визите. Так дважды. По закону оба раза людей в форме можно, в принципе, проигнорировать. Если владелец дома отказывается принять инспекцию, то контролеры приходят с приставами или обращаются в суд. Владелец может лишиться квартиры в случае отказа исправить опасные перепланировки. Жилье также могут продать на торгах, - передает ФАН.
Один из спорных моментов нового регулирования, как отмечают эксперты, в том, что некоторые требования слишком суровые. К примеру, отсутствие двери на кухне с газовой плитой тоже приравнивается к незаконной перепланировке. Кроме того, специалисты опасаются, что под видом инспекторов по квартирам начнут разгуливать мошенники.