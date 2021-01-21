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В России начались массовые проверки перепланировок квартир

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#перепланировка

В России сотрудники жилинспекций начали массовые проверки квартир. Они ищут незаконные перепланировки. За некоторые из них можно лишиться жилья.

В России начались масштабные проверки квартир. Инспекторы обходят дома, чтобы выявить незаконные перепланировки. Их интересует практически любое несогласованное изменение. Причем не только снесенные стены для расширения комнат или дополнительно протянутые трубы. Штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь, а это очень популярно у жителей так называемых хрущевок., - передает РЕН ТВ.

Собственники жилья за месяц до визита инспектора получают уведомление о визите. Так дважды. По закону оба раза людей в форме можно, в принципе, проигнорировать. Если владелец дома отказывается принять инспекцию, то контролеры приходят с приставами или обращаются в суд. Владелец может лишиться квартиры в случае отказа исправить опасные перепланировки. Жилье также могут продать на торгах, - передает ФАН.

Один из спорных моментов нового регулирования, как отмечают эксперты, в том, что некоторые требования слишком суровые. К примеру, отсутствие двери на кухне с газовой плитой тоже приравнивается к незаконной перепланировке. Кроме того, специалисты опасаются, что под видом инспекторов по квартирам начнут разгуливать мошенники.
149
#перепланировка

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