Доброе утро, Липецк!

Среда - не суббота, но помечтать охота! Мы добрались до экватора рабочей недели. На календаре 20 января. Сегодня липецкие школьники продолжат соревноваться в предметных олимпиадах. Ученики школ могут онлайн оценить качество питания в столовых. Жильцы засыпанных снегом дворов – написать жалобы на коммунальщиков. Получатели субсидий по ЖКХ могут не беспокоится: пока им не нужно собирать пакет документов.

Погода



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Температура днем ожидается от 14 до 16 градусов мороза. 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.



Дороги



Морозы не дают латать ямы на дорогах литым асфальтом. Застопорился текущий ремонт проезжей части на улицах Крупской, Ферросплавной, Алмазной, Юношеской, Стаханова, Меркулова, проезде Универсальном и переулке Бестужева. Дорожники пока переключили внимание на ливневки. На этой неделе от снега и льда прочистят системы на улицах Катукова, Стаханова, Водопьянова, Ленина, Плеханова, Интернациональной, Желябова и проспекте Победы.



ЛипецкЯндекс.Карты





Правильные кексики



Блогер Ольга предлагает вам повторить свой рецепт маффинов для тех, кто следит со питанием.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лёгкие пп-рецепты (@olga.pp.zavtraki)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Нахимичим



20 января состоится, пожалуй, самый зрелищный этап региональной части Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11 классов будут выполнять практическую часть олимпиады по химии. Надеемся, обойдется без происшествий.



Доколе?



Сильный снегопад прошел еще на прошлой неделе, а в вашем дворе до сих пор сугробы по голень? Подстегнуть коммунальщиков можно жалобой



Школьное питание



Проголосовать за качество школьного обеда можно с помощью QR-кода, который висит на двери столовой. При сканировании кода появляются два значка: с большим пальцем, поднятым вверх или вниз. Ответы анализируют в управлении образования. «Пилот» по оценке школьного питания пока запущен только в школе №17.





Субсидии на ЖКХ



В 2021 году продлена возможность продолжения получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без предоставления заявлений и документов. Тем гражданам, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января до 1 апреля 2021 года, субсидия на следующие 6 месяцев предоставляется в беззаявительном порядке. Подавать заявление о продлении субсидии не нужно. Прием документов от граждан, впервые претендующих на получение субсидии, идет через Многофункциональный центр «Мои документы» по предварительной записи по телефону 8 (4742) 522-142.



Вечер искусства



Сегодня рекомендуем вам посвятить вечер изобразительному искусству. В Липецке есть талантливый скетч-художник Николай Бутрин, он публикует свои зарисовки в Instagram. Листать его профиль – одно наслаждение! Иногда можно угадать знакомые городские виды и улыбнуться над добрыми сюжетами.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Художник Бутрин Николай (@butrin_n)



Если вам ближе живопись, приглашаем на онлайн-выставку областного центра культуры.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЦКНТ Липецк (@ocknt_lipetsk)



Проект «Арзамас» поможет разобраться в истории изобразительного искусства, его основных направлениях и научит



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Температура днем ожидается от 14 до 16 градусов мороза. 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.Морозы не дают латать ямы на дорогах литым асфальтом. Застопорился текущий ремонт проезжей части на улицах Крупской, Ферросплавной, Алмазной, Юношеской, Стаханова, Меркулова, проезде Универсальном и переулке Бестужева. Дорожники пока переключили внимание на ливневки. На этой неделе от снега и льда прочистят системы на улицах Катукова, Стаханова, Водопьянова, Ленина, Плеханова, Интернациональной, Желябова и проспекте Победы.Блогер Ольга предлагает вам повторить свой рецепт маффинов для тех, кто следит со питанием.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.20 января состоится, пожалуй, самый зрелищный этап региональной части Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11 классов будут выполнять практическую часть олимпиады по химии. Надеемся, обойдется без происшествий.Сильный снегопад прошел еще на прошлой неделе, а в вашем дворе до сих пор сугробы по голень? Подстегнуть коммунальщиков можно жалобой на форму обратной связи регионального сервиса . Сейчас больше всего претензий от жильцов частных домов, но, думаем, и у жителей микрорайонов есть вопросы по уборке снега.Проголосовать за качество школьного обеда можно с помощью QR-кода, который висит на двери столовой. При сканировании кода появляются два значка: с большим пальцем, поднятым вверх или вниз. Ответы анализируют в управлении образования. «Пилот» по оценке школьного питания пока запущен только в школе №17.В 2021 году продлена возможность продолжения получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без предоставления заявлений и документов. Тем гражданам, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января до 1 апреля 2021 года, субсидия на следующие 6 месяцев предоставляется в беззаявительном порядке. Подавать заявление о продлении субсидии не нужно. Прием документов от граждан, впервые претендующих на получение субсидии, идет через Многофункциональный центр «Мои документы» по предварительной записи по телефону 8 (4742) 522-142.Сегодня рекомендуем вам посвятить вечер изобразительному искусству. В Липецке есть талантливый скетч-художник Николай Бутрин, он публикует свои зарисовки в Instagram. Листать его профиль – одно наслаждение! Иногда можно угадать знакомые городские виды и улыбнуться над добрыми сюжетами.Если вам ближе живопись, приглашаем на онлайн-выставку областного центра культуры.Проект «Арзамас» поможет разобраться в истории изобразительного искусства, его основных направлениях и научит «читать» картины