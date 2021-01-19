В 2021 году в Липецкой области планируют построить три детских сада и ясли

Учреждения дошкольного образования будут рассчитаны на 469 детей.

В 2021 году в Липецкой области планируют ввести в эксплуатацию детский сад в микрорайоне «Европейский», ясельный корпус в поселке Солидарность Елецкого района, корпус детсада в селе Большой Хомутец Добровского района и детский сад в селе Доброе, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Аверов. Учреждения дошкольного образования смогут принять 469 детей.



По данным региональной администрации, 96% детей от 1,5 до 3 лет, родителей которых хотят отдать их в детсад, обеспечены местами. Доступность детсадов увеличилась за год почти на 3%. В 2020 году в Липецкой области появилось 1 482 новых места в детсадах. Это связано с введение в эксплуатацию учреждений дошкольного образования в Липецке, селе Ленино Липецкого района, селе Мокрое Лебедянского района, в Подгорном и в Хлевном.



На конец 2020 года в очереди в детский сад (от рождения до 3 лет) было 290 детей. В основном, в Липецке и Липецком районе – 189 и 49 детей, соответственно.