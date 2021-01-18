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54 минуты назад
На Домбае в КЧР сошла лавина
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Лавина накрыла горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара.
Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесской республике произошел 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. Сейчас ведется обследование места происшествия и поиск туристов. По предварительным данным, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек, - заявили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, пострадали 4 человека, длина лавины составила 300 м.
Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, - рассказали в противолавинной службе.
"По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Видео с места происшествия разместило РИА Новости в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадали 4 человека, длина лавины составила 300 м.
Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, - рассказали в противолавинной службе.
"По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Видео с места происшествия разместило РИА Новости в своем Telegram-канале.
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