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32-летний липчанин сообщил, что готовится взрыв в Кремле

6 1637
#взрыв #Кремль
5
32-летний липчанин сообщил, что готовится взрыв в Кремле

За ложное сообщение ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратурой Правобережного района Липецка направлено в суд уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в отношении объекта социальной инфраструктуры, совершенного из хулиганских побуждений.

Неудачно пошутил вечером 27 июля прошлого года 32-летний безработный житель Липецка, которого ранее неоднократно судили за кражи.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, молодой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около 18:21 из хулиганских побуждений совершил звонок в «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области» и сообщил, что готовится взрыв в Москве. Причём для ложного сообщения о готовящемся взрыве в столице был выбран самый знаковый объект — Московский Кремль.

Вычислить злоумышленника было не трудно: звонил он прямо из своего дома по улице Минская в Липецке и набирал номер «112» со своего мобильного телефона "Леново". Но на проверку поступившей ложной информации и предотвращение взрыва в доме №1 на Красной площади в Москве были отвлечены силы и средства правоохранительных органов и иных специализированных служб: Кремль и прилегающую к нему территорию осмотрели, но взрывных устройств не обнаружили.

Теперь за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Кремле по части 2 ст. 207 УК РФ липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.
6 1637
#взрыв #Кремль
5

Комментарии (6)

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Вован

18 минут назад
кокс, выпороть его как следует на красной площади, и чтобы в одних трусах и на морозе!
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Перри Мейсон

19 минут назад
гшр, "А что не расстрел, то?" Мы же не в "цитадели демократии" живем..
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100%

24 минуты назад
в СССР бы просто в трезвяк отправил бы участковый и все
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гшр

24 минуты назад
А что не расстрел, то? На машине пьяные людей убивают под домашний арест всего лишь, а звонок это конечно же сверх преступление и даже не штраф...
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Перри Мейсон

25 минут назад
Ковид-диссидент?))
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кокс

45 минут назад
пошутил в пьяном угаре заслужил ли 5 лет лишения свободы?- я думаю точно нет! а то что он глупенький сомнений точно нет может он трезвый нормальный человек но алкоголь ему явно противопоказан.
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