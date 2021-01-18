32-летний липчанин сообщил, что готовится взрыв в Кремле

За ложное сообщение ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратурой Правобережного района Липецка направлено в суд уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в отношении объекта социальной инфраструктуры, совершенного из хулиганских побуждений.



Неудачно пошутил вечером 27 июля прошлого года 32-летний безработный житель Липецка, которого ранее неоднократно судили за кражи.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, молодой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около 18:21 из хулиганских побуждений совершил звонок в «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области» и сообщил, что готовится взрыв в Москве. Причём для ложного сообщения о готовящемся взрыве в столице был выбран самый знаковый объект — Московский Кремль.



Вычислить злоумышленника было не трудно: звонил он прямо из своего дома по улице Минская в Липецке и набирал номер «112» со своего мобильного телефона "Леново". Но на проверку поступившей ложной информации и предотвращение взрыва в доме №1 на Красной площади в Москве были отвлечены силы и средства правоохранительных органов и иных специализированных служб: Кремль и прилегающую к нему территорию осмотрели, но взрывных устройств не обнаружили.



Теперь за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Кремле по части 2 ст. 207 УК РФ липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.