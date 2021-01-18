Липчанин погулял босиком по морозу и попал с обморожениями стоп в больницу

Еще одной пациенткой ожогового отделения сокольской больницы стала заблудившаяся в городе пенсионерка.

За выходные дни в областной ожоговый центр с обморожениями ступней попали два человека. Оба - с улицы. В первом случае медики оказывали помощь молодому человеку, решившему погулять босиком по снегу после бани, во втором - 80-летней женщине (пенсионерка из-за провалов в памяти потерялась на улице и пока не пришла в себя, сильно замерзла).



- Первая помощь человеку с признаками обморожения состоит в теплоизоляции конечностей шерстяными перчатками, носками, шарфами, пледами. При обморожениях второй-четвертой степеней следует немедленно обратиться к врачам. Категорически не рекомендуется растирать больных снегом или какими-то вещами, так как возможно повреждение кровеносных сосудов, а возникающие ссадины на коже способствуют внесению инфекции. Нельзя использовать и быстрое отогревание обмороженных конечностей в любой воде: холодной, теплой или горячей воде. Неприемлем и неэффективен такой вариант первой помощи как втирание масел, жиров, спирта. Если состояние здоровья обмороженного внушает опасение, его следует доставить в наше учреждение, - сообщил GOROD48 заведующий областным ожоговым центром при третьей горбольнице Липецка Илья Копылов.



Кроме того в ожоговый центр в тяжелом состоянии здоровья доставлен из Задонска 51-летний мужчина. При тушении пожара в гараже он получил обширные ожоги конечностей, ожог верхних дыхательных путей.