Пассажира маршрутки оштрафовали на 7500 рублей за проезд без маски

На мужчину составили протокол за административное правонарушение. Дело рассмотрел суд и назначил мужчине взыскание ниже минимального порога санкции.

Советский районный суд Липецка оштрафовал местного жителя на 7 500 рублей за нарушение противоэпидемиологических требований. Мужчина ехал в транспорте без маски. Сумма штрафа поступит в доход государства.



Как указано в материалах суда, вечером 17 ноября 2020 года пассажир находился в салоне автобуса №343 без маски, которая прикрывает органы дыхания. Этим мужчина нарушил положения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 31 от 16 октября 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». На пассажира составили протокол по ч.2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Состоит заметить, что привлекаемый к административной ответственности в суд не явился, он признал свою вину в момент фиксации нарушения сотрудниками полиции. Суд назначил мужчине штраф ниже, чем указан в положении статьи КоАП. «Вилка» наказания по ч.2 ст. 6.3 для граждан – штраф от 15 000 до 40 000 рублей