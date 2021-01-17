В России
57 минут назад
В некоторых регионах России водителям разрешат ездить без прав
Достаточно будет мобильного приложения
В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал замминистра Олег Качанов.
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.
В этом году приложение планируют запустить в экспериментальном режиме в нескольких российских субъектах. В каких именно, Качанов раскрывать не стал.
Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию, пишет
rg.ru
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.
В этом году приложение планируют запустить в экспериментальном режиме в нескольких российских субъектах. В каких именно, Качанов раскрывать не стал.
Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию, пишет
rg.ru