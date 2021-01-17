Происшествия
35 минут назад
В Липецке пропал мужчина
Липчанин ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
16 января в Липецке пропал 41-летний Александр Селезнев. Как сообщает региональное отделение волонтерского поискового движения «Лиза Алерт», Александр Селезнев ушел в неизвестном направлении.
Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в коричневую дубленку, черную кепку, черные брюки, темно-синие ботинки.
Всех, у кого есть информация об Александре, просят связаться с волонтерами.
Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в коричневую дубленку, черную кепку, черные брюки, темно-синие ботинки.
Всех, у кого есть информация об Александре, просят связаться с волонтерами.