Происшествия

35 минут назад

В Липецке пропал мужчина

416
#пропавшие без вести
В Липецке пропал мужчина

Липчанин ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

16 января в Липецке пропал 41-летний Александр Селезнев. Как сообщает региональное отделение волонтерского поискового движения «Лиза Алерт», Александр Селезнев ушел в неизвестном направлении.

Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в коричневую дубленку, черную кепку, черные брюки, темно-синие ботинки.

Всех, у кого есть информация об Александре, просят связаться с волонтерами.
416
#пропавшие без вести

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчанин нашел в туалете телефон
#кража
Ельчанин нашел в туалете телефон

13 минут назад

Происшествия
Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса
#ДТП
7
Столкновение на встречке: от удара у «Шевроле» оторвались и улетели задние колеса

вчера, 22:36

Происшествия
Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области
#неуплата алиментов
11
Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области

вчера, 14:04

Происшествия
На Соколе автомобиль врезался в разделительное ограждение
#ДТП
26
На Соколе автомобиль врезался в разделительное ограждение

вчера, 12:47

Происшествия
Задержан липчанин, совершивший более тридцати краж из магазинов
#кража
25
Задержан липчанин, совершивший более тридцати краж из магазинов

вчера, 10:07

Происшествия
В «Елецком» дали воду, и… пришлось эвакуироваться жильцам 17-этажки
#эвакуация #пожар #отключение воды
40
В «Елецком» дали воду, и… пришлось эвакуироваться жильцам 17-этажки

вчера, 00:50

Происшествия