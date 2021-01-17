В Липецке пропал мужчина

Липчанин ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

16 января в Липецке пропал 41-летний Александр Селезнев. Как сообщает региональное отделение волонтерского поискового движения «Лиза Алерт», Александр Селезнев ушел в неизвестном направлении.



Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в коричневую дубленку, черную кепку, черные брюки, темно-синие ботинки.



Всех, у кого есть информация об Александре, просят связаться с волонтерами.

