В Липецкой области остановились на зимовку редкие для нашего региона птицы - символ Финляндии

Лебеди-кликуны остановились на незамерзающих местах реки Дон в Задонском районе

О появлении на реке Дон лебедей-кликунов сообщает Липецкое отделение Союза охраны птиц.



Лебеди-кликуны появились на Дону в районе села Донское Задонского района. Впервые они были замечены 12 января, находились на месте и сегодня, 15 января. Вполне возможно, что птицы будут зимовать в этом месте и далее. Кликуны - довольно редкая для наших мест птица. Кроме лебедей-кликунов, в районе Донского зимуют кряквы (от 80 до 200 птиц), гоголь (около 40 птиц), а также красноголовые нырки и выдры, сообщили в общественной организации.



Лебеди-кликуны гнездятся на северных границах лесов Евразии от Скандинавии и Шотландии до Чукотки и Сахалина. Зимовать летят на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Лишь некоторые птицы остаются зимовать на местах гнездовья. Обычно не улетают на зимовку кликуны из Скандинавии, на Белом и Балтийском морях.



Лебедь-кликун получил своё название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полёте. Шею кликун держит прямо, не сгибая её в форме буквы «S», как лебедь-шипун. Сам лебедь-кликун несколько мельче шипуна.



Лебеди-кликуны — моногамные птицы, образующие пары на всю жизнь, причём птицы держатся вместе даже на зимовке. Смена партнёра возможна только в случае гибели одного из лебедей.



Лебедь-кликун является национальным символом Финляндии. Лебедь-кликун редкий вид, в России введен полный запрет охоты на него. Во всех регионах России кликун занесён в Красную книгу.



Фото: Липецкое отделение Союза охраны птиц

