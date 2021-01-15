Общество

44 минуты назад

В Липецкой области остановились на зимовку редкие для нашего региона птицы - символ Финляндии

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#птицы #заповедник
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В Липецкой области остановились на зимовку редкие для нашего региона птицы - символ Финляндии

Лебеди-кликуны остановились на незамерзающих местах реки Дон в Задонском районе

О появлении на реке Дон лебедей-кликунов сообщает Липецкое отделение Союза охраны птиц.

Лебеди-кликуны появились на Дону в районе села Донское Задонского района. Впервые они были замечены 12 января, находились на месте и сегодня, 15 января. Вполне возможно, что птицы будут зимовать в этом месте и далее. Кликуны - довольно редкая для наших мест птица. Кроме лебедей-кликунов, в районе Донского зимуют кряквы (от 80 до 200 птиц), гоголь (около 40 птиц), а также красноголовые нырки и выдры, сообщили в общественной организации. 

Лебеди-кликуны гнездятся на северных границах лесов Евразии от Скандинавии и Шотландии до Чукотки и Сахалина. Зимовать летят на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Лишь некоторые птицы остаются зимовать на местах гнездовья. Обычно не улетают на зимовку кликуны из Скандинавии, на Белом и Балтийском морях. 

Лебедь-кликун получил своё название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полёте. Шею кликун держит прямо, не сгибая её в форме буквы «S», как лебедь-шипун. Сам лебедь-кликун несколько мельче шипуна.

Лебеди-кликуны — моногамные птицы, образующие пары на всю жизнь, причём птицы держатся вместе даже на зимовке. Смена партнёра возможна только в случае гибели одного из лебедей.

Лебедь-кликун является национальным символом Финляндии. Лебедь-кликун редкий вид, в России введен полный запрет охоты на него. Во всех регионах России кликун занесён в Красную книгу.

Фото: Липецкое отделение Союза охраны птиц
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#птицы #заповедник
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Евгений

25 минут назад
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