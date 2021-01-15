Происшествия

12 минут назад

Пьяного парня ограбили возле ларька и отобрали зарплату

250
#грабеж
Пьяного парня ограбили возле ларька и отобрали зарплату

Грабителя вычислили в тот же день.

Советский районный суд вынес приговор обвиняемому в грабеже безработному жителю Липецка. Преступление было совершено в конце августа 2020 года, мужчина напал на незнакомого человека и отнял у него 20 000 рублей.

Как указано в показаниях потерпевшего, вечером 27 августа он выпивал с подругой в районе кольца Трубного завода. После полуночи у них закончились сигареты и спиртное, пара отправилась в ларек на остановке. При себе у парня было 20 000 рублей — только что полученная зарплата, они лежали в закрытом на молнию заднем кармане брюк. Парень был пьян и попросил подругу достать деньги. Когда она передала ему наличные, парня окликнули: «Пойдем, отойдем! Есть разговор!». К парню направлялись двое мужчин. Пара решила не отвечать на оклик и уйти, но подсудимый их догнал. Внезапным ударом в лицо он осадил потерпевшего, продолжил его избивать. Драку пытались разнять, в ходе потасовки подсудимому удалось отнять у избитого все наличные — 20 000 рублей. После драки потерпевший пошел домой спать, а утром обратился в полицию. Грабителя нашли в тот же день. Подсудимый полностью признал себя виновным в инкриминируемом преступлении, написал явку с повинной и добровольно выдал оставшиеся у него от грабежа деньги - 6 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в грабеже и наказал его двумя годами условного срока с аналогичным испытательным.
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#грабеж

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