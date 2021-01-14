Культура
48 минут назад
Липчан призывают делать селфи в музеях
Оказывается, завтра – День музейного селфи.
15 января музеи традиционно проводят международную сетевую акцию "День музейного селфи". Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства призывает липчан поддержать акцию.
- Нам очень приятно, когда вы выкладываете в социальные сети фотографии, сделанные в нашем музее, - отметили в музее. - В связи с этим накануне акции мы решили запустить селфи-эстафету.
Уже сегодня в Липецке выкладывают музейное селфи сотрудников.
- В ответ ждем селфи, сделанное в любой экспозиции нашего музея, нашего филиала Историко-культурного музея города Липецка или в нашей временной экспозиции в "Путевом Дворце Петра I" и на крокетных площадках, с передачей эстафеты другим участникам. Не забудьте поставить любой из хештегов #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie, #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, также #ЛипецкиймузейНиДПИ или #историко_культурный_музей, - сообщают в музее. - Приветствуются самые разные селфи: забавные, веселые, статичные, классические. Главное, чтобы экспонаты не пострадали! Вы также можете передать эстафету сразу нескольким людям. А мы будем с нетерпением ждать ваших фото-шедевров.
Фото - vk.com
- Нам очень приятно, когда вы выкладываете в социальные сети фотографии, сделанные в нашем музее, - отметили в музее. - В связи с этим накануне акции мы решили запустить селфи-эстафету.
Уже сегодня в Липецке выкладывают музейное селфи сотрудников.
- В ответ ждем селфи, сделанное в любой экспозиции нашего музея, нашего филиала Историко-культурного музея города Липецка или в нашей временной экспозиции в "Путевом Дворце Петра I" и на крокетных площадках, с передачей эстафеты другим участникам. Не забудьте поставить любой из хештегов #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie, #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, также #ЛипецкиймузейНиДПИ или #историко_культурный_музей, - сообщают в музее. - Приветствуются самые разные селфи: забавные, веселые, статичные, классические. Главное, чтобы экспонаты не пострадали! Вы также можете передать эстафету сразу нескольким людям. А мы будем с нетерпением ждать ваших фото-шедевров.
Фото - vk.com
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12.01.2021 09:04Культура
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