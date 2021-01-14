Культура

48 минут назад

Липчан призывают делать селфи в музеях

4 262
#музей #селфи
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Липчан призывают делать селфи в музеях

Оказывается, завтра – День музейного селфи.

15 января музеи традиционно проводят международную сетевую акцию "День музейного селфи". Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства призывает липчан поддержать акцию.

- Нам очень приятно, когда вы выкладываете в социальные сети фотографии, сделанные в нашем музее, - отметили в музее. - В связи с этим накануне акции мы решили запустить селфи-эстафету.

Уже сегодня в Липецке выкладывают музейное селфи сотрудников.

- В ответ ждем селфи, сделанное в любой экспозиции нашего музея, нашего филиала Историко-культурного музея города Липецка или в нашей временной экспозиции в "Путевом Дворце Петра I" и на крокетных площадках, с передачей эстафеты другим участникам. Не забудьте поставить любой из хештегов #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie, #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, также #ЛипецкиймузейНиДПИ или #историко_культурный_музей, - сообщают в музее. - Приветствуются самые разные селфи: забавные, веселые, статичные, классические. Главное, чтобы экспонаты не пострадали! Вы также можете передать эстафету сразу нескольким людям.  А мы будем с нетерпением ждать ваших фото-шедевров.

Фото -  vk.com

4 262
#музей #селфи
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Комментарии (4)

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Лучше бы это предложили.

9 минут назад
А предложения возле портящих люков не хотели бы делать, или на раскопках по всему городу что от лгэка?
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Гость

9 минут назад
Бюджетник, вы уволены, иди на Паперть , истенно русской слово!
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Ага

16 минут назад
Во-первых, всё закрыто. Даже до пандемии, липецкий краеведческий музей, жмотился и дальше предбанника посетителей не пускал. Во-вторых, бабки ругаются, когда фоткаешься
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Бюджетник

22 минуты назад
Что сделали с нашей Россией? День селфи! Откуда это слово? И зачем его втирают нашим детям?
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