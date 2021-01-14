Общество
сегодня, 13:36
Карантин объявлен в пяти школах: в двух - полностью и в трёх - частично
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На дистанционное обучение переведён 1191 ученик.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 14 января из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в трёх школах Добринского,Тербунского и Елецкого районов закрыты 25 классов, 293 ученика обучаются дистанционно. Со вчерашнего дня на карантин ушли несколько классов в одной школе в Елецком районе.
По причине ОРВИ по-прежнему полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт детский сад "Ромашка" в Краснинском районе. 19 воспитанников находятся под присмотром родителей.
Напомним, в соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.
По причине ОРВИ по-прежнему полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт детский сад "Ромашка" в Краснинском районе. 19 воспитанников находятся под присмотром родителей.
Напомним, в соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.
1 1668
Что?