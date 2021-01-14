Карантин объявлен в пяти школах: в двух - полностью и в трёх - частично

На дистанционное обучение переведён 1191 ученик.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 14 января из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в трёх школах Добринского,Тербунского и Елецкого районов закрыты 25 классов, 293 ученика обучаются дистанционно. Со вчерашнего дня на карантин ушли несколько классов в одной школе в Елецком районе.



По причине ОРВИ по-прежнему полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.



В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт детский сад "Ромашка" в Краснинском районе. 19 воспитанников находятся под присмотром родителей.



Напомним, в соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.