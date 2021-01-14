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24 минуты назад
Рособрнадзор опроверг вопрос отмены ЕГЭ
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В Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене госэкзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается.
Отмена Единого государственного экзамена для девятиклассников, которые хотят получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания, исключена. Об этом заявили в Рособрнадзоре, комментируя закон по отмене госэкзамена, о подготовке которого ранее заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. <…> По поводу законопроекта - во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", - пояснил представитель Рособрнадзора.
"Государственные экзамены отражают достижения школьников, являются дополнительной мотивацией для обучающихся, результаты ОГЭ объективны. Поэтому говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, можно обсуждать совершенствование процедуры, технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов", - добавили в пресс-службе ведомства.
Но в Рособрнадзоре напомнили, что отмена госэкзамена в 2020 году и сокращение количества сдаваемых ОГЭ в 2021 году - два экзамена вместо четырех - продиктованы сложной эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией коронавируса, - передает ТАСС.
Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил Госдуме отказаться от ЕГЭ и освободить от сдачи экзамена тех, кто хочет получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания. По его словам, ЕГЭ "фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей".
"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. <…> По поводу законопроекта - во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", - пояснил представитель Рособрнадзора.
"Государственные экзамены отражают достижения школьников, являются дополнительной мотивацией для обучающихся, результаты ОГЭ объективны. Поэтому говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, можно обсуждать совершенствование процедуры, технологические новшества для удобства обучающихся и педагогов", - добавили в пресс-службе ведомства.
Но в Рособрнадзоре напомнили, что отмена госэкзамена в 2020 году и сокращение количества сдаваемых ОГЭ в 2021 году - два экзамена вместо четырех - продиктованы сложной эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией коронавируса, - передает ТАСС.
Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил Госдуме отказаться от ЕГЭ и освободить от сдачи экзамена тех, кто хочет получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания. По его словам, ЕГЭ "фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей".
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