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26 минут назад

Экологическая лаборатория НЛМК оценила качество городского воздуха

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#экология
Экологическая лаборатория НЛМК оценила качество городского воздуха

На Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК, подвели итоги ежегодного экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. 

Анализ данных подтвердил низкую степень влияния производства на прилегающие территории – 99,7% всех замеров показали, что содержание вредных веществ в воздухе ниже предельно допустимых концентраций, то есть безопасно для населения.  

Для мониторинга использовались сертифицированные передвижные экологические лаборатории. С их помощью определяли точное содержание в воздухе 26 веществ, часть из которых анализировалась в автоматическом режиме. Всего в течение года было отобрано и проанализировано 1342 пробы.  

Постоянный мониторинг окружающей среды организован по инициативе предприятия с 2000 года. Ежегодно специалисты НЛМК проводят более 90 тысяч замеров в 500 точках на комбинате и 18 точках за его пределами - на границе санитарно-защитной зоны и в городских кварталах. Собственные исследования всегда дополняются данными замеров лабораторий Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Росгидромета.  

«Многолетний анализ данных мониторинга подтверждает стабильное состояние атмосферного воздуха в Липецке и низкий уровень его загрязнения. В последние годы качество воздуха в областном центре соответствует показателям в городах, где нет предприятий тяжелой промышленности.  Это стало возможно, в том числе, благодаря реализации экологических проектов в НЛМК. С 2000 года комбинат направил около 46 млрд рублей в природоохранное оборудование, которое соответствует наилучшим доступным технологиям», — отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.  

Фото пресс-службы НЛМК.
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#экология

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