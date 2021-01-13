Энергетики перешли на усиленный режим работы

Компания ЛГЭК переходит на усиленный режим работы в связи с ожидаемым в регионе сильным похолоданием. В режиме постоянной готовности находятся аварийно-ремонтные бригады и диспетчерские службы. Установлен повышенный контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения. Приняты меры по увеличению температуры теплоносителя на источниках тепла в соответствии с температурным графиком.

Жители Липецка могут сообщить об отключениях воды, света и замеченных повреждениях энергообъектов по телефонам диспетчерской службы: *175, 236-175.

А также по электронной почте lgek@lgek.ru, в мобильном приложении личного кабинета клиента (вкладка «вопрос-ответ») (6+), на сайте www.lgek.ru (переход по кнопке «Направить обращение в АО «ЛГЭК»), в соцсетях Instagram @ lgek_48, «ВКонтакте» lgekmedia.

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