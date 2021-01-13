В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель

Верующих ждут у воды в ночь с 18 на 19 января.

Первую крещенскую купель 2021 года в Липецкой области оборудовали на Чуевском пруду в селе Добринка. Об этом сообщил глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин.



- На водоемах, находящихся на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет купание в прорубях запрещено! Омовение крещенской водой будет организовано у "серебряного" родника в селе Нижняя Матренка обливанием родниковой водой из ведер, - отметил Вадим Батышкин.



Желающих принять участие приглашаем к роднику 18 января 2021 года к полуночи. С собой рекомендуют взять полотенце, тапочки, теплую одежду.