Общество

сегодня, 13:38

В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель

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#Крещение #купель
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В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель

Верующих ждут у воды в ночь с 18 на 19 января.

Первую крещенскую купель 2021 года в Липецкой области оборудовали на Чуевском пруду в селе Добринка. Об этом сообщил глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин.

- На водоемах, находящихся на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет купание в прорубях запрещено! Омовение крещенской водой будет организовано у "серебряного" родника в селе Нижняя Матренка обливанием родниковой водой из ведер, - отметил Вадим Батышкин.

Желающих принять участие приглашаем к роднику 18 января 2021 года к полуночи. С собой рекомендуют взять полотенце, тапочки, теплую одежду.
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#Крещение #купель
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Комментарии (2)

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В.И Ленин

17 минут назад
мракобесие да и только
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Алкаш

сегодня, 13:43
А во время омывания они должны быть в масках?
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