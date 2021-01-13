Об этом сообщил сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Инстаграм

Игорь Артамонов сегодня опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм сообщение о грядущих глобальных переменах, которые ожидает город Елец.



«Елец может и должен быть «открыточным» городом. Я уже несколько раз рассказывал о планах по восстановлению табачной фабрики и исторического центра в целом. Прошлый год со всеми его неприятностями немного отодвинул наши планы, но отказываться мы ни от чего не будем.⠀



Сегодня с мэром финализировали инвестиционный проект по воссозданию исторического облика купеческого города…⠀

Сейчас плотно работаем с профильными министерствами. Сразу скажу – преображение не будет быстрым. Только на проектные работы нужно много времени. Весь проект рассчитан на 5-6 лет. Но реставрация и возрождение это не пластиковым сайдингом обшить и успокоиться…» - написал глава региона.



- Воссоздание купеческого облика Ельца стало темой встречи Игоря Артамонова с Евгением Боровских. Руководитель региона и мэр города обсудили перспективы и сроки реконструкции исторической части Ельца. Проект рассчитан на шесть лет. Планируется реконструкция 13 объектов на площади свыше 14 гектаров. В частности, изменения коснутся табачной фабрики, водонапорной башни, Каракумовского моста, площади Ленина. Также большая работа запланирована на улице Мира, где сохранилась уникальная застройка XVIII-XIX веков. 19 зданий здесь являются объектами культурного наследия.



Фото пресс-службы администрации Липецкой области



