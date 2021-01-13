Культура

59 минут назад

Авиакатастрофам Липецкого авиацентра посвятили цикл работ

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#Липецкий авиацентр
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Авиакатастрофам Липецкого авиацентра посвятили цикл работ

Истории гибели лётчиков отражены в графике.

Командир поискового отряда «Подвиг» Александр Шипилов создаёт цикл графических работ об авиакатастрофах Липецкого авиацентра.

- На основе материалов, собранных в Центральном архиве Министерства обороны России об авиакатастрофах Липецкого учебного авиацентра, который находился в нашем районе в годы Великой Отечественной войны, продолжаю цикл графических работ, - сообщил автор на своей странице в « ВКонтакте». - Ещё одна о гибели старшего лейтенанта Бевзюкова Александра Кондратьевича. Его самолёт Ла-5 (37210782) с мотором М-82 (6502995) сорвался в штопор во время учебного боя 7 февраля 1943 года в 15 часов 15 минут. Лётчик погиб на окраине посёлка Серноводск в 3 километрах ССВ аэродрома 1 "Питомник".

Фото - vk.com
346
#Липецкий авиацентр
1

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