Культура

29 минут назад

Александр Васильев обратил внимание на елецкие кружева

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#Елец
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Ведущий "Модного приговора" рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла.

Как сообщает аккаунт в Инстаграм "Культура Ельца", традиционный промысел из Ельца попал в один из проектов известного телеведущего и искусствоведа.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев посвятил елецким кружевам один из выпусков своего проекта «АРТистократия». Известный искусствовед выставил как лот две салфетки, созданные совместно с фабрикой «Елецкие кружева».  

Кроме того, Александр Васильев рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла и отметил, что его покорила тончайшая работа потомственных кружевниц.

1 250
#Елец
1

Комментарии (1)

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спец по антиквариату

7 минут назад
Нашёл на блошином рынке за копейки и выставил на аукцион за рубли. Судя по фото ничего абсолютно ценного и дорогого, только, что известный телемедийщик. Такие "ценности" в интернете "висят" мёртвым грузом. Это вам подтвердит любой провинциальный антиквар. Про столичных даже не говорю.
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