Культура
29 минут назад
Александр Васильев обратил внимание на елецкие кружева
Ведущий "Модного приговора" рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла.
Как сообщает аккаунт в Инстаграм "Культура Ельца", традиционный промысел из Ельца попал в один из проектов известного телеведущего и искусствоведа.
Историк моды и телеведущий Александр Васильев посвятил елецким кружевам один из выпусков своего проекта «АРТистократия». Известный искусствовед выставил как лот две салфетки, созданные совместно с фабрикой «Елецкие кружева».
Кроме того, Александр Васильев рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла и отметил, что его покорила тончайшая работа потомственных кружевниц.
Историк моды и телеведущий Александр Васильев посвятил елецким кружевам один из выпусков своего проекта «АРТистократия». Известный искусствовед выставил как лот две салфетки, созданные совместно с фабрикой «Елецкие кружева».
Кроме того, Александр Васильев рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла и отметил, что его покорила тончайшая работа потомственных кружевниц.
спец по антиквариату