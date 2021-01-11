Александр Васильев обратил внимание на елецкие кружева

Ведущий "Модного приговора" рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла.

Как сообщает аккаунт в Инстаграм "Культура Ельца", традиционный промысел из Ельца попал в один из проектов известного телеведущего и искусствоведа.Историк моды и телеведущий Александр Васильев посвятил елецким кружевам один из выпусков своего проекта «АРТистократия». Известный искусствовед выставил как лот две салфетки, созданные совместно с фабрикой «Елецкие кружева».Кроме того, Александр Васильев рассказал своим подписчикам краткую лекцию по истории древнего елецкого промысла и отметил, что его покорила тончайшая работа потомственных кружевниц.