Общество

36 минут назад

На липецком рынке торговали без масок

234
#коронавирус #торговля
На липецком рынке торговали без масок

Составлено 4 протокола.

Накануне сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведены обследования на предмет соблюдения масочного режима на территории 6 торговых центров, магазинов «шаговой доступности», двух торговых сетей и на специализированном розничном рынке по улице Космонавтов.

Как сообщает управление потребрынка, на специализированном розничном рынке составлено 4 протокола на индивидуальных предпринимателей.
234
#коронавирус #торговля

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