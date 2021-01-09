В Липецкой области небольшой снег и до -7

В Липецке будет облачно.

В ближайшие сутки территория Липецкой области окажется в тыловой части уходящего на восток циклона – ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса мороза, что на 6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем составит от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.



10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.