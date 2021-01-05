В России
57 минут назад
В 2021 году сохранится размер максимального пособия по безработице
Кабмин сохранил на прежнем уровне размеры максимального и минимального пособий по безработице в 2021 году.
Российские власти решили сохранить и в этом году размеры минимального и максимального пособия по безработице.
Пресс-служба правительства РФ сообщила, что постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, - передает ТАСС.
В пояснительной записке к документу говорится, что максимальное пособие по-прежнему останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей, при этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.
Весной прошлого года кабмин установил максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 тысяч 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда в стране.
Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей. "Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса", - пояснили в правительстве РФ.
В октябре 2020 года Михаил Мишустин утверждал, что российские власти выделят дополнительно дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных, - пишет RT.
Пресс-служба правительства РФ сообщила, что постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, - передает ТАСС.
В пояснительной записке к документу говорится, что максимальное пособие по-прежнему останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей, при этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.
Весной прошлого года кабмин установил максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 тысяч 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда в стране.
Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей. "Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса", - пояснили в правительстве РФ.
В октябре 2020 года Михаил Мишустин утверждал, что российские власти выделят дополнительно дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных, - пишет RT.
Пенсионер