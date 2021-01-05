В России

57 минут назад

В 2021 году сохранится размер максимального пособия по безработице

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#пособие #безработица

Кабмин сохранил на прежнем уровне размеры максимального и минимального пособий по безработице в 2021 году.

Российские власти решили сохранить и в этом году размеры минимального и максимального пособия по безработице.

Пресс-служба правительства РФ сообщила, что постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, - передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что максимальное пособие по-прежнему останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей, при этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Весной прошлого года кабмин установил максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 тысяч 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда в стране.

Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей. "Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса", - пояснили в правительстве РФ.

В октябре 2020 года Михаил Мишустин утверждал, что российские власти выделят дополнительно дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных, - пишет RT.
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#пособие #безработица

Комментарии (1)

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Пенсионер

17 минут назад
Пособие по безработице (10-15 тыс.р.) надо выплачивать только тем, кто отработает за месяц на общественно-полезных работах не менее 80 часов в месяц (уборка улиц, дворов, ремонт дорог и т.д.).
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