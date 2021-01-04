Вахтовика из ДНР ищут в Липецке

Мужчина не выходит на связь с 28 декабря.

Сразу несколько липецких групп в соцсетях распространили информацию о пропаже человека. В Липецке ищут Игоря Евгеньевича Голубова, уроженца Горловки Донецкой области.



С 20 сентября 2020 года мужчина находился в Липецке - работал вахтовым методом резчиком и жил хостеле на улице Горького. Последний раз с Игорем Голубовым общались 28 декабря - он сообщил, что 29 декабря собирается выезжать домой, и с тех пор не выходил на связь.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по розыску Голубова информация в полицию не поступала.



В соцсетях мужчину ищет жена Ирина Новикова. Как сообщила GOROD48 Ирина Новикова, 31 декабря она подала заявление в полицию по месту проживания в Енакиево, а в УМВД России по Липецкой области звонила по телефону.



- Я могу предположить, что он пропал даже вечером 28 декабря - выскочил в магазин без документов, - рассказала GOROD48 Ирина Новикова. - Вчера после 24.00 со мной связались хозяева хостела: открыли комнату, пол чистый, никаких следов пребывания нет. Лежит пачка сигарет, раскладной нож, зарядное устройство, висит куртка с паспортом в кармане! Сами понимаете,что до автобуса муж не дошел! Также я обратилась в "Лизу Алерт" - сегодня оттуда перезвонили для уточнения анкетных данных. Теперь буду заказывать билеты на ближайший рейс и выезжать в Липецк для самостоятельных поисков.



Супруга пропавшего ждёт информацию о возможном нахождении Игоря Голубова в мессенджерах (Viber,WhatsApp) по украинском номерам: +38071 356 22 32 , +38071 482 94 35.