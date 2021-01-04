Происшествия

55 минут назад

Еще одно лобовое ДТП произошло под Липецком

1 914
#ДТП
Еще одно лобовое ДТП произошло под Липецком

Вечером 3 января на трассе «Хлевное — Липецк» не доезжая ленинского поста столкнулись «Шевроле и «Рено».

Автомобиль «Рено» не доехав около 500 метров до перекрестка с ЛКАД выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле», сообщают очевидцы последствий ДТП.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 00.52.59 (2).jpeg+2021-01-04-08.17.01.jpg

От удара встречный автомобиль раскрутило по трассе: машина снесла одну опору дорожного указателя и остановилась в кювете.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 00.52.58 (2).jpeg+2021-01-04-08.17.01.jpg

Водитель «Шевроле» получил множественные травмы, в том числе открытый перелом. Был госпитализирован.

WhatsApp Image 2021-01-04 at 00.52.59 (1).jpeg+2021-01-04-08.17.01.jpg
1 914
#ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Игнат

5 минут назад
Какой ужас происходит, город спасибо за такие новости, они не дают отметку переходить, страшно другое в тебя могут прилететь
ответить

Еще в рубрике

Пьяный посетитель украл телефон из магазина
#кража
Пьяный посетитель украл телефон из магазина

24 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области за год сгорели более 210 автомобилей
#пожар
1
В Липецкой области за год сгорели более 210 автомобилей

51 минуту назад

Происшествия
Воронежец сбил женщину и врезался в автомобиль полиции на улице Титова
#ДТП #полиция
32
Воронежец сбил женщину и врезался в автомобиль полиции на улице Титова

вчера, 18:29

Происшествия
Женщина погибла в лобовом столкновении в Долгоруковском районе
#ДТП
15
Женщина погибла в лобовом столкновении в Долгоруковском районе

вчера, 14:33

Происшествия
В Липецке совершено нападение на известного общественника и предпринимателя Романа Бобылева
#грабеж #Роман Бобылев
71
В Липецке совершено нападение на известного общественника и предпринимателя Романа Бобылева

вчера, 13:31

Происшествия
В Липецкой области сгорели дом, дача и баня
#пожар #МЧС
4
В Липецкой области сгорели дом, дача и баня

вчера, 12:42

Происшествия