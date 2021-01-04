Еще одно лобовое ДТП произошло под Липецком

Вечером 3 января на трассе «Хлевное — Липецк» не доезжая ленинского поста столкнулись «Шевроле и «Рено».

Автомобиль «Рено» не доехав около 500 метров до перекрестка с ЛКАД выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле», сообщают очевидцы последствий ДТП.От удара встречный автомобиль раскрутило по трассе: машина снесла одну опору дорожного указателя и остановилась в кювете.Водитель «Шевроле» получил множественные травмы, в том числе открытый перелом. Был госпитализирован.