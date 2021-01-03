Женщина погибла в лобовом столкновении в Долгоруковском районе

2 января в 13:50 на 72 км трассы Задонск - Долгоруково у деревни Молодовка произошло ДТП с участием «Шевроле Авео» и «Опель Астра».

По предварительной версии, автомобиль «Шевроле» выехал на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Опелем». После удара машина американского концерна вылетела в кювет.



- В результате ДТП погибла пассажирка «Авео», водитель этого автомобиля, водитель и два пассажира «Астры» получили травмы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области в свою очередь сообщили, что на место выезжало одно отделение пожарных. Спасатели обесточили автомобили и обеспечили безопасность.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.