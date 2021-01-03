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В Липецке совершено нападение на известного общественника и предпринимателя Романа Бобылева
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Мужчине с инвалидностью разбили голову и отобрали сумку с телефонами, деньгами и документами.
Двое мужчин напали вечером 2 января на известного в Липецке общественника и предпринимателя Романа Бобылева.
Мужчина, который с детства живет с проблемами опорно-двигательного аппарата, возвращался домой около 22.00.
- Ворвались в подъезд за мной и стали выхватывать сумку, в которой находились два телефона, кошелек, паспорт, - пишет в социальных сетях Роман Бобылев. - Стали избивать. Разбили голову. Я обратился в полицию. Очень надеюсь, что их найдут и они понесут наказание по всей строгости. Друзья, коллеги я верю, что много хороших людей среди нас, но есть и нелюди. Будьте осторожны.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, один из нападавших был задержан по горячим следам.
- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого через час после поступления сообщения о нападении на 40-летнего мужчину в подъезде дома по улице Неделина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Им оказался ранее судимый 39-летний житель нашего региона. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Отделом полиции №3 организовано проведение оперативно-разыскных и следственных мероприятий.
Роман Бобылев в 2011 году он стал участником регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех», и был признан самым социально ответственным предпринимателем Липецкой области. Будучи инвалидом он сумел организовать бизнес и вовлечь в производство людей с ограниченными возможностями здоровья - мастерскую по изготовлению изделий из лозы.
Кроме того в 2012 году Роман Бобылев стал победителем Всероссийского конкурса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий» в номинации «Социальное предпринимательство».
В 2016 году попал на областную доску трудовой славы.
Мужчина, который с детства живет с проблемами опорно-двигательного аппарата, возвращался домой около 22.00.
- Ворвались в подъезд за мной и стали выхватывать сумку, в которой находились два телефона, кошелек, паспорт, - пишет в социальных сетях Роман Бобылев. - Стали избивать. Разбили голову. Я обратился в полицию. Очень надеюсь, что их найдут и они понесут наказание по всей строгости. Друзья, коллеги я верю, что много хороших людей среди нас, но есть и нелюди. Будьте осторожны.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, один из нападавших был задержан по горячим следам.
- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого через час после поступления сообщения о нападении на 40-летнего мужчину в подъезде дома по улице Неделина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Им оказался ранее судимый 39-летний житель нашего региона. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Отделом полиции №3 организовано проведение оперативно-разыскных и следственных мероприятий.
Роман Бобылев в 2011 году он стал участником регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех», и был признан самым социально ответственным предпринимателем Липецкой области. Будучи инвалидом он сумел организовать бизнес и вовлечь в производство людей с ограниченными возможностями здоровья - мастерскую по изготовлению изделий из лозы.
Кроме того в 2012 году Роман Бобылев стал победителем Всероссийского конкурса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий» в номинации «Социальное предпринимательство».
В 2016 году попал на областную доску трудовой славы.
8 2536
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