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В Липецке совершено нападение на известного общественника и предпринимателя Романа Бобылева

8 2536
#грабеж #Роман Бобылев
3
В Липецке совершено нападение на известного общественника и предпринимателя Романа Бобылева

Мужчине с инвалидностью разбили голову и отобрали сумку с телефонами, деньгами и документами.

Двое мужчин напали вечером 2 января на известного в Липецке общественника и предпринимателя Романа Бобылева.

Мужчина, который с детства живет с проблемами опорно-двигательного аппарата, возвращался домой около 22.00.

- Ворвались в подъезд за мной и стали выхватывать сумку, в которой находились два телефона, кошелек, паспорт, - пишет в социальных сетях Роман Бобылев. - Стали избивать. Разбили голову. Я обратился в полицию. Очень надеюсь, что их найдут и они понесут наказание по всей строгости. Друзья, коллеги я верю, что много хороших людей среди нас, но есть и нелюди. Будьте осторожны.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, один из нападавших был задержан по горячим следам.

- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого через час после поступления сообщения о нападении на 40-летнего мужчину в подъезде дома по улице Неделина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Им оказался ранее судимый 39-летний житель нашего региона. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Отделом полиции №3 организовано проведение оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

Роман Бобылев в 2011 году он стал участником регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех», и был признан самым социально ответственным предпринимателем Липецкой области. Будучи инвалидом он сумел организовать бизнес и вовлечь в производство людей с ограниченными возможностями здоровья - мастерскую по изготовлению изделий из лозы.

Кроме того в 2012 году Роман Бобылев стал победителем Всероссийского конкурса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий» в номинации «Социальное предпринимательство».

В 2016 году попал на областную доску трудовой славы
8 2536
#грабеж #Роман Бобылев
3

Комментарии (8)

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Липчанин

3 минуты назад
Стоит сказать правдиво и открыто, сто судебно-правовая система в стране бездействует. В данном случае у нас за это дадут лет 5,5, будь это в США лет 20.
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Гость

23 минуты назад
Роман, с огромным уважением к Вам - скорейшего выздоровления!
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Огласите весь список

30 минут назад
В области каждый день нападают, дерутся, поджигают. Жёны на мужей с ножами кидаются. Главное - есть ли здесь умысел?
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Павел

31 минуту назад
Вопрос к правоохранительным органам: почему 161 - грабеж, а не часть 2 статьи 162 - разбой : били по голове- насилие опасное для жизни и здоровья , группой лиц. Преступники осознавали , что действуют в отношении беззащитного - в силу заболевания потерпевший передвигается с трудом.
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Череда

45 минут назад
Тракторный, ну конечно, а левый берег у нас - обитель праведности и благосостояния.
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Просто рожденная в Липецке

53 минуты назад
Роман, желаю Вам здоровья! Надеюсь,что преступники будут наказаны.
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Тракторный

58 минут назад
Это же маргинальный район, как и весь правый берег!!!
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гость сегод

сегодня, 13:46
Это наркоманы , они родную мать убьют за дозу.
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