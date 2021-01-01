В новогоднюю ночь липчанин забрался на макушку главной елки города

«Человек-паук» лез очень ловко под восторженные крики свидетелей.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В новогоднюю ночь на площади Петра Великого у главной елки Липецка собралось немало горожан. Гуляла на площади и подвыпившая компания молодых людей. Один из них, вдруг, полез на ёлку. Сделал он это очень быстро, легко преодолев все 24 метра до самой рождественской звезды. Собравшиеся на площади подбадривали его восторженными криками.



По словам свидетелей, спускался молодой человек намного медленней, и когда уже практически слез упал, и ударился головой. Медпомощь ему не понадобилась, компания покинула площадь Петра «на своих двоих».

