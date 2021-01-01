Происшествия

50 минут назад

В новогоднюю ночь липчанин забрался на макушку главной елки города

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#Новый год #ёлка #хулиганство

«Человек-паук» лез очень ловко под восторженные крики свидетелей.

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В новогоднюю ночь на площади Петра Великого у главной елки Липецка собралось немало горожан. Гуляла на площади и подвыпившая компания молодых людей. Один из них, вдруг, полез на ёлку. Сделал он это очень быстро, легко преодолев все 24 метра до самой рождественской звезды. Собравшиеся на площади подбадривали его восторженными криками.

По словам свидетелей, спускался молодой человек намного медленней, и когда уже практически слез упал, и ударился головой. Медпомощь ему не понадобилась, компания покинула площадь Петра «на своих двоих».
9 2370
#Новый год #ёлка #хулиганство

Комментарии (9)

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н-дя

4 минуты назад
Я думаю,что парень косвенно оскорбил мэра.
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молодой тупняк

10 минут назад
Липецкая народная забава, да лучше так, чем бить витрины магазинов, грабить и прочее! Здесь человек и дурь из себя выгнал и некому вреда не причинил! Только вот копы любят расследовать такие дела, у них это дело особой важности в этом году, начнут приписывать * , порчу имущества, в общем у копов есть работа.
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Липецкая народная забава

18 минут назад
Сделать что-нибудь лишенное всякого смысла,что у нормального человека даже в мыслях не возникнет.
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Опять ничего не видно

21 минуту назад
Как в той драке в новости рядом. Снимать народ совсем не может
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Тт

26 минут назад
Красава!!!
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Игорь

27 минут назад
Запретите алкоголь и идолопоклонение и это прекратится, так ель станет никому не интересна.
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Ларка

40 минут назад
У меня кот, когда обжирался валерианки, тоже забирался на елку, пока его током не долбануло.
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Олеся 48

40 минут назад
Как говорится,человека из деревни можно вытащить деревню из человека никогда
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гость

45 минут назад
У нас на НЛМК каждый второй так может
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