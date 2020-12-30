Экономика

сегодня, 13:26

Липецкая область вошла в Топ-15 регионов по уровню развития содействию конкуренции

1 198
#УФАС
Липецкая область вошла в Топ-15 регионов по уровню развития содействию конкуренции

В том числе оценивалась прозрачность процедур госзакупок.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, 23 декабря этого года Минэкономразвития опубликовало рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции.

- Липецкая область заняла 12 место среди всех регионов России согласно сформированному Минэкономразвития рейтингу регионов по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2019 года, поднявшись на 6 пунктов, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Таким образом, Липецкая область вошла в Топ-15 регионов, где соответствующая работа организована наиболее эффективно.

Оценивалось внедрение стандарта развития конкуренции, достижение установленных целевых показателей развития конкуренции на товарных рынках, выполнение так называемых системных мер, направленных на улучшение качества жизни населения, создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня конкурентноспособности их продукции, устранение административных барьеров, прозрачности процедур госзакупок.

Опыт Липецкой области по развитию конкуренции также отмечен в числе лучших региональных практик ФАС России за 2019 год.
1 198
#УФАС

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

сегодня, 13:38
Разговор ни о чем.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области заметно подорожал хлеб
#хлеб #цены #торговля
167
В Липецкой области заметно подорожал хлеб

22.12.2020 15:09

Общество
Липецкая область сократила госдолг на 3,7 миллиарда рублей
#госдолг
1
Липецкая область сократила госдолг на 3,7 миллиарда рублей

22.12.2020 08:40

Экономика
Розничная торговля теряла из-за экономии на непродовольственных товарах
#торговый оборот
1
Розничная торговля теряла из-за экономии на непродовольственных товарах

18.12.2020 08:41

Экономика
«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов
#Новый год #недвижимость
3
«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов

16.12.2020 09:09

Экономика
Квадратный метр жилья в Липецкой области подорожает примерно на 2 тысячи рублей
#жильё #строительство
5
Квадратный метр жилья в Липецкой области подорожает примерно на 2 тысячи рублей

11.12.2020 13:44

Экономика
Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья
#недвижимость
14
Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья

10.12.2020 15:06

Экономика