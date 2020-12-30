Липецкая область вошла в Топ-15 регионов по уровню развития содействию конкуренции

В том числе оценивалась прозрачность процедур госзакупок.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, 23 декабря этого года Минэкономразвития опубликовало рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции.



- Липецкая область заняла 12 место среди всех регионов России согласно сформированному Минэкономразвития рейтингу регионов по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2019 года, поднявшись на 6 пунктов, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Таким образом, Липецкая область вошла в Топ-15 регионов, где соответствующая работа организована наиболее эффективно.



Оценивалось внедрение стандарта развития конкуренции, достижение установленных целевых показателей развития конкуренции на товарных рынках, выполнение так называемых системных мер, направленных на улучшение качества жизни населения, создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня конкурентноспособности их продукции, устранение административных барьеров, прозрачности процедур госзакупок.



Опыт Липецкой области по развитию конкуренции также отмечен в числе лучших региональных практик ФАС России за 2019 год.