Происшествия

31 минуту назад

Водителю овощехранилища грозит до 3 лет лишения свободы за смерть 21-летнего коллеги

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#производственный травматизм
Водителю овощехранилища грозит до 3 лет лишения свободы за смерть 21-летнего коллеги

Он закрыл люк гидравлического борта полуприцепа грузового автомобиля, когда рабочий очищал его от остатков грунта.

21 декабря Елецким межрайонным отделом Следственного комитета России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» против сотрудника овощехранилища, допустившего нарушение правил техники безопасности, в результате чего погиб его 21-летний коллега.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуре Липецкой области, 12 сентября этого года в обществе с ограниченной ответственностью «Елецкий» в селе Черкассы при выгрузке картофеля из автомобиля погиб 21-летний парень.

Когда 21-летний рабочий находился в кузове автомобиля и очищал его от остатков грунта, его коллега-водитель закрыл люк гидравлического борта полуприцепа грузового автомобиля. В результате рабочий погиб на месте от сочетанной тупой травмы позвоночника и грудной клетки.

В ходе расследования пришли к выводу, что водитель допустил нарушение правил техники безопасности. Статья 109 УК РФ предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на особый контроль.
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#производственный травматизм

Комментарии (4)

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а

3 минуты назад
может здесь был умысел?
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что не понятно

13 минут назад
Серый, Человек очищал кузов стоя на земле,при закрытии борта,гидравлика сломала ему позвоночник.
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Любопытный

18 минут назад
Водителю овощехранилища грозит до 3 лет лишения свободы за смерть 21-летнего коллеги, но когда пьяный с изъятыми правами водятел на пешеходном переходе сбивает насмерть пешехода и скрывается с места ДТП, то отделывается условным сроком. Кстати, пару лет назад у вокзала так сбил троих. Кто-то в курсе, чем закончилось?
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Серый

22 минуты назад
Не понятно, причём здесь закрывающихся гидроборт и человек подметающий кузов.
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