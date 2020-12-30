Водителю овощехранилища грозит до 3 лет лишения свободы за смерть 21-летнего коллеги

Он закрыл люк гидравлического борта полуприцепа грузового автомобиля, когда рабочий очищал его от остатков грунта.

21 декабря Елецким межрайонным отделом Следственного комитета России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» против сотрудника овощехранилища, допустившего нарушение правил техники безопасности, в результате чего погиб его 21-летний коллега.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуре Липецкой области, 12 сентября этого года в обществе с ограниченной ответственностью «Елецкий» в селе Черкассы при выгрузке картофеля из автомобиля погиб 21-летний парень.



Когда 21-летний рабочий находился в кузове автомобиля и очищал его от остатков грунта, его коллега-водитель закрыл люк гидравлического борта полуприцепа грузового автомобиля. В результате рабочий погиб на месте от сочетанной тупой травмы позвоночника и грудной клетки.



В ходе расследования пришли к выводу, что водитель допустил нарушение правил техники безопасности. Статья 109 УК РФ предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на особый контроль.