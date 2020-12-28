Происшествия
30 минут назад
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Либойл»
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по факту получения ожогов работниками предприятия по переработке масличных культур «Либойл» во время производственного процесса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
«По данным следствия, утром 28 декабря на территории частного предприятия, специализирующегося на переработке семян масленичных культур, из-за нарушений сложного технологического процесса экстрагирования произошло возгорание и задымление одного из отделений, в результате которого пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. С ожогами более 60% тела они госпитализированы. По предварительным данным, их здоровью причинен тяжкий вред», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, находившиеся в момент аварии на производственной площадке. Изъята необходимая для следствия техническая документация, устанавливаются причины сбоя технологического процесса и должностные лица, ответственные за охрану труда работников на объекте повышенной опасности. Расследование уголовного дела продолжается.
«По данным следствия, утром 28 декабря на территории частного предприятия, специализирующегося на переработке семян масленичных культур, из-за нарушений сложного технологического процесса экстрагирования произошло возгорание и задымление одного из отделений, в результате которого пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. С ожогами более 60% тела они госпитализированы. По предварительным данным, их здоровью причинен тяжкий вред», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, находившиеся в момент аварии на производственной площадке. Изъята необходимая для следствия техническая документация, устанавливаются причины сбоя технологического процесса и должностные лица, ответственные за охрану труда работников на объекте повышенной опасности. Расследование уголовного дела продолжается.
Макс