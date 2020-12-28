На улице Минской монтируют новые остановочные павильоны

Их будет семь – на остановках «Улица Минская», «Фабрика «Липецкие узоры», «Ледовый комплекс» и «Переезд».

Металлические конструкции уже установили, сейчас выполняется остекление павильонов и монтаж деревянных лавочек. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, остановки выполнены из прозрачного закалённого стекла, а скамейки покрыты атмосферостойким лаком, он должен защитить дерево от негативных воздействий окружающей среды.



- После установки павильонов подрядчик также выполнит работы по восстановлению нарушенного покрытия площадок остановочных пунктов, - отметили в городском управлении главного смотрителя.



Старые остановочные павильоны с улицы Минской демонтировали во время ее ремонта. Как отметили в муниципальном управлении благоустройства, четыре из них не подлежат восстановлению и будут утилизированы.



- Остальные мы отремонтируем, покрасим, и уже в следующем году установим на территории города – там, где действительно необходимы дополнительные остановочные павильоны, - пояснили специалисты.



Установку новых остановочных павильонов проводят без перекрытия движения. При этом водителей призывают быть внимательнее при проезде улицы Минской.



Все работы на улице подрядчик должен завершить до конца года – на эти цели выделено почти 1,7 миллиона рублей.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



