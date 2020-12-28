Общество

сегодня, 15:58

На улице Минской монтируют новые остановочные павильоны

6 444
#благоустройство
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На улице Минской монтируют новые остановочные павильоны

Их будет семь – на остановках «Улица Минская», «Фабрика «Липецкие узоры», «Ледовый комплекс» и «Переезд». 

Металлические конструкции уже установили, сейчас выполняется остекление павильонов и монтаж деревянных лавочек. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, остановки выполнены из прозрачного закалённого стекла, а скамейки покрыты атмосферостойким лаком, он должен защитить дерево от негативных воздействий окружающей среды.

- После установки павильонов подрядчик также выполнит работы по восстановлению нарушенного покрытия площадок остановочных пунктов, - отметили в городском управлении главного смотрителя.

Старые остановочные павильоны с улицы Минской демонтировали во время ее ремонта. Как отметили в муниципальном управлении благоустройства, четыре из них не подлежат восстановлению и будут утилизированы.

- Остальные мы отремонтируем, покрасим, и уже в следующем году установим на территории города – там, где действительно необходимы дополнительные остановочные павильоны, - пояснили специалисты.

Установку новых остановочных павильонов проводят без перекрытия движения. При этом водителей призывают быть внимательнее при проезде улицы Минской.

Все работы на улице подрядчик должен завершить до конца года – на эти цели выделено почти 1,7 миллиона рублей.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

6 444
#благоустройство
2

Комментарии (6)

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Гость

2 минуты назад
Жители, поговорите со своими детьми-подростками о том, что нельзя портить остановки. Давно на руднике не было такой дороги и благоустройства. Ценить надо.
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Житель

39 минут назад
Они долго не прослужат. Скоро их обклеят рекламными листовками, а местные гопники разобьют стекла от нечего делать.
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Интересно?

50 минут назад
А почему еа ост Почта и Сырский не будет обновления?
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777

53 минуты назад
ё, 36 закрыть,перенаправить этот автобус на 35 на 36 интервал 2 часа зачем такой маршрут а на 35 он сократит общий интервал на несколько мин тем более в посоедние время по той стороне поселка только 35 и ходит.
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кокс

56 минут назад
Красивые,как бы не побили бы.
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ё

сегодня, 16:12
Осталось наладить расписание 35 и 36.
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