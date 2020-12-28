СК начал проверку по факту получения ожогов работниками завода «Либойл»

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов работниками по переработке масленичных культур «Либойл» во время производственного процесса.

По данным Следственного комитета, утром 28 декабря на заводе «Либойл», специализирующемся на переработке семян рапса, из-за нарушений технологического процесса произошло возгорание и задымление одного из отделений предприятия, работники которого получили ожоги.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за безопасность работников на предприятии. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области.

Напомним, что сегодня утром при зачистке оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в Липецкой области произошел взрыв .

«Хлопок произошел в результате нарушения технологического процесса, при воспламенении паров экстракта эфиров и рапсового масла», - сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.



По данным ГК «ЭФКО», которой принадлежит завод, в результате происшествия пострадали два оператора экстракции : 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они доставлены в ожоговое отделение ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол».