Липецкая Лапландия

На днях в «домашнем зверинце» липчанки Алисы Коневой появились северные олени.

Чемпион России по дистанционным конным пробегам Алиса Конева на участке с некогда заброшенными фермами за городом содержит лошадей, с полсотни разных домашних и диких животных. «Зоопарк» Алисы пополняется почти ежемесячно. Недавно в нем поселились верблюдица, пара северных оленей и сова. Журналисты GOROD48 побывали в «липецкой Лапландии»«Лапландия» Алисы находится в поселке «Ясная Поляна». Места живописнейшие в теплое время года, недаром в советское время здесь находилось известное на всю страну пчеловодческое хозяйство. Нас же по пути в гости к Алисе сопровождал циклон «Гретта», стелясь поземкой по трассе и бросаясь в лобовое стекло зарядами снега. Погода больше подходящая для родины северных оленей, которых привезла Алиса. Наш попутчик, который вместе с Алисой Коневой ездил за оленями, один из лидеров липецкого движения байкеров Александр Торопов, рассказывает, что на прошлой неделе, когда они покупали оленей в Мурманской области, там было минус 3, тогда как в Липецке 8-11 мороза.- Как я оказался на Севере с Алисой? Мы знакомы с ней по байкерской тусовке. Алиса попросила помочь ей «дорулить» до Мурманска, купить оленей и вернуться назад. Я и согласился. Полтора для пути туда, столько же обратно, вели машину-фургон с ней попеременно. Там, в Мурманской области, пару дней отдохнули на горнолыжном курорте. Даже специально брали с собой доску покататься. Оленей покупали в Ловозеро…Сквозь буран прорываемся к хозяйству Алисы. Это четыре некогда заброшенные животноводческие фермы. Одну из ферм Алиса приспособили под манеж для верховой езды на лошадях и пони. Три других ждут своего часа, но рядышком с одной из них уже оборудован вольер, в котором живут две совершенно ручные лисицы и енот.В вольер с лисицами Алиса приглашает прямо как в дом.- Да заходите, заходите, они как котята, ручные, не нападают! Дети с ними даже фотографируются…И действительно, пушистые, рыжая и белая лисички идут на руки как кошки. Даже енот-полоскун в соседнем вольере посвоенравней чем они. Но и он, немного повоображав, передними лапками, вечно что-то перебирающими, берет из рук Алисы угощение.Почти у всех животных Алисы какая-то своя сложна судьба. Их выбрасывают, пытаются избавиться через соцсети, сайты бесплатных объявлений. Алиса Конева забирает их к себе в приют, кого выкупая, кого принимая в дар.Пока идем к загону с лошадьми, навстречу бегут несколько коз с козленком. Подумалось – молочное подспорье Алисы.- Да какой там! Молочное подспорье, да... Но их на шашлык приготовили. Я их всех спасла буквально из-под ножа.Теперь мать-коза бегает по бывшей ферме с козленком. Взбалмошным, постоянно блеющим на всю округу малышом.В вольере нас сразу же окружает табун лошадей и пони. Раздаем сахар. Лошадки разные. Каких только нет! Есть пони высокорослые, больше похожие на лошадей, а есть лошади низкорослые, больше похожие на пони. В породах хорошо разбирается Алиса, пытается пояснить, а мы делаем вид, что понимаем. Ясно только одно, и у этих лошадок сложная судьба. Их тоже приговорили на колбасу, и их Алиса спасла. Заново воспитывала, и теперь эти красавцы радуют людей. У Алисы известная в регионе пони-школа и школа верховой езды. С помощью пони Алиса занимается и с особыми детьми, предлагая особый и один из самых эффективных методов реабилитации.- Люди купят лошадь, например, потому, что модно, или как в кино про богатых. Наиграются, намучаются сами и измучают животное, и стараются от него избавиться. Хорошо, когда хотя бы пытаются продать или передать в хорошие руки, но, бывает, лошадей предлагают мясокомбинатам. Ругаются, рассказывают, какой стервозный характер у лошади или пони, кусаются, мол, лягаются. А все это от незнания, неумения с ними работать. Но у меня почему-то животные становятся спокойными, умелыми, любят детей, а дети их. Ни одного случая, чтобы скинула ребенка вот эта поняшка, нет, хотя от нее избавлялись именно из-за этого, - показывает Алиса светленькую пони.Сама Алиса лошадьми увлеклась в детстве.- Лошади вызывали у меня душевный трепет. Они снились мне, я их рисовала, думала о них, мечтала о лошадках. Откуда, как, они поселились в мыслях?Алиса предполагает, что, возможно, это просто «в крови», на генном уровне, ведь ее предки – с Алтая.Алиса ведет нас к коню Сармату, тот ласково кладет голову хозяйке на плечо.- Вот так его голова лежала на мне, когда он находился под капельницей 12 часов. Его загубил конюх, перекормив кукурузными зернами. Сармат получил белковое отравление. Еле спасли. Выхаживала его как ребенка... А потом мы с ним выиграли чемпионат России по дистанционным конным пробегам!Конь-чемпион стоит под хлопьями снега и внимательно слушает хозяйку. Алиса же рассказывает, как заболев лошадьми, купила дом в селе Плеханово, стала заниматься конным спортом сама, тренировала других, выигрывала соревнования, а недавно дом продала и обустроила целый мир для животных в Ясной Поляне.- Под Воронежем закрывался из-за экономических проблем цирк, животных раздавали, распродавали. Я как узнала об этом, тут же понеслась в Воронежскую область за верблюдицей. Она была в жутком состоянии, голодная, затравленная. На нее тоже жаловались, что она как цирковая – никакая, не слушается, и характер стервозный. Оказалось, что и характер у нее золотой, и слушается. И я, ни разу не дрессировщица, даю ей команды, а она выполняет.Прямо на наших глазах белая верблюдица, после того как Алиса ласково ее о чем-то попросила, исполнила несколько цирковых номеров, за что получила вкусную морковку от хозяйки.Так получилось, что северные олени, с которым мы и ехали знакомиться, оказались в нашей экскурсии последними. Для фотоссесии их пришлось выманивать на манеж из загончика, где они проходят адаптацию, ягелем.Пара семимесячных самцов, вырвавшись на волю, начинает без остановок носиться по манежу. Сфотографировать их нереально, они в постоянном движении. Но как только почуяли ягель, которого Алиса и Александр привезли 20 мешков, сразу же идут к людям и берут угощение с рук.Северные олени в Липецкой области не редкость. Несколько лет назад достаточно большое стадо в 17 оленей удалось развести в Добринском районе фермерам Тарасовым. Опытные животноводы удивляли этим даже зоологов, но безобидная, легко лечащаяся болезнь животных, характерная для наших мест, оказалась для северных оленей смертельной: у Тарасовых осталась пара оленей. Возрождать стадо, учитывая ошибки, они пока не собираются.- Северные олени же для души! – говорит Елена Тарасова. – Мы с мужем пока только мечтаем возобновить оленеводство в наших местах, но, увы, рук не хватает. Так, что если Алиса пожелает этим заняться, мы ей окажем всяческое содействие, поможем, подскажем, как избежать неприятностей.Алиса же предполагает, что ее северные олени будут радовать липецких детей. О разведении не думает. Во всяком случае, пока. А там, как получится, ведь «аппетит приходит во время еды».Покидать «зоомир» Алисы Коневой не хочется. Не отпускают ни лошади, ни олени, ни кролики, которые тоже есть у Алисы, ни целая ватага котов и кошек. Им тоже повезло, брошенные людьми они нашли приют у Алисы, и теперь счастливые и сытые сидят, собравшись в пушистый, мурчащий при прикосновении, букет, рядом с установленной у оленьего загона новогодней ёлкой. Вот так, наверное, должен выглядеть идеальный мир – полная гармония людей и животных.