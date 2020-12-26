Ельчанин украл из подвала 105 банок солений и два весла

Мужчина решил погреться в помещении и не смог устоять перед соблазном забрать себе чужое имущество.

В Елецком городском суде вынесли приговор 44-летнему неоднократно судимому мужчине, который сознался в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину".



Пьяный мужчина в марте 2020 года хотел погреться и заметил незапертую дверь в подвал дома по улице Рязано-Уральской в Ельце, решил зайти внутрь, прошёл к подвальной комнате, где подошёл к запертой на навесной металлический замок двери. С помощью принесённого с собой отрезка арматуры, сорвал замок и проник в помещение, в котором находилось много банок с различными домашними заготовками.



- В мешках он вынес из подвальной комнаты и сложил во дворе другого жилого дома около 105 банок различного объёма с соленьями и грибами, а также резиновую лодку, в комплекте с которой шли два весла и резиновый насос в чехле, на общую сумму 24 350 рублей. Затем злоумышленник пришёл к своему знакомому, который находился в квартире со своей сожительницей, отдал ей 10 стеклянных банок объёмом 3 литра взамен на 1,5 литра алкогольного напитка, а резиновую лодку продал таксисту за 1 500 рублей, из них 500 рублей обвиняемый отдал своему знакомому за помощь в её погрузке. Кроме того, часть банок с соленьями он оставил себе, а остальные выбросил в ближайший мусорный контейнер, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



Спустя некоторое время заявитель обнаружил сломанный замок и пропажу около 100 банок с соленьями и обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудника уголовного розыска ОМВД России по городу Ельцу было установлено, что к совершению данного преступления причастен подсудимый, который позже был задержан и доставлен в отдел полиции, где добровольно написал явку с повинной.



Проанализировав представленные доказательства, суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.