Общество

сегодня, 13:14

Игорь Артамонов предложил растить врачей с детского сада

22 910
#детский сад
2
Игорь Артамонов предложил растить врачей с детского сада

На открытии сада в микрорайоне «Звездный» губернатор, увидев, как малыши играют в докторов, предложил сделать детские учреждения специализированными.

У нового детсада с утра было много малышей с родителями, их развлекал Дед Мороз и другие сказочные персонажи.



При этом мало кто из них пока видел, что из себя представляет новый сад внутри. Первую экскурсию провели для губернатора.



Садик построили по национальному проекту «Демография». Он рассчитан на 350 мест. 330 малышей сюда уже записаны. Это дети от 1,5 до 7 лет, живущие в микрорайоне «Звездный». Садик назвали «СтартУм».

— Основная идея нашего детского сада заключается в развитии интеллектуальных способностей детей, то есть здесь мы даем старт ума. Выявляем и поддерживаем детскую одаренность, — рассказала заведующая Наталья Грибоква.



В садике есть минипланетарий, технолаборатория, где дети будут заниматься робототехникой, спортивный и музыкальный залы. С сентября здесь откроется еще и логопедическая группа. Всего в садике 14 групп, у каждой свое название.



Развивающие игры в этом детском саду буквально на каждом шагу. Губернатор даже предположил, что воспитанники в будущем пополнят ряды нобелевских лауреатов и олимпийских чемпионов.



Особенно Игоря Артамонова зацепили малыши, играющие в докторов. Он даже вернулся к ним, нарушив план осмотра здания.



— А что если нам делать детские сады с профессиональным уклоном? — предложил губернатор.

— В этом возрасте девочки хотят быть стюардессами, — предположила мэр Евгения Уваркина.

— Это нам не надо. Нам врачи нужны! Лет 15 назад были бы специализированные садики, сейчас бы горя не знали! Я глобально смотрю на вещи. Надо задел на будущее делать, — парировал Игорь Артамонов.



К написанию этой картины приложил руку губернатор

Во время осмотра здания, у губернатора возникла еще одна идея — надо как-то выделять тех подрядчиков, которые справляются с контрактами, чтобы отсекать от бюджетных денег нерадивых бизнесменов. Но сделать это по закону.

Последней точкой осмотра была кухня. Еду здесь будут готовить самостоятельно. Никакой привозной пищи. Ее качество тут же предложили продегустировать гостям — пирожки с клюквенным компотом, который назвали «умным».





 — Нет, спасибо, умища своего девать некуда, — отказался губернатор.

А после его отъезда начался настоящий праздник для малышни. В развлекательной форме их познакомили с новым садиком. Заработает он уже в ближайший понедельник. Начала следующего года решили не ждать.
22 910
#детский сад
2

Комментарии (22)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хахаха

6 минут назад
60+, для этого нужно всего ничего! Губернаторам и другим чиновникам жить и работать ради этих граждан!!! Чтобы гражданин ХОТЕЛ быть патриотом. А не как сейчас, кто в Лондон, кто в ЦАР * тащит и там охраняет... (((
ответить

Лучше бы

6 минут назад
Растил чинуш с детского сада
ответить

автоледи

8 минут назад
Я думаю,что в частных Д.С.могут развивать все,что угодно,только плати.
ответить

Вообще уже....((((

8 минут назад
Врачи - это вам не банкиры! С детского сада растить..... В пробирке ещё выведите!!! Люди со школы готовятся, поступают в мед, учатся, и со 2-3 курса уходят в другие профессии!!!!!!!
ответить

Конечно

10 минут назад
Прыв., потому что дети врачей по целевому направлению едут учиться, а достойные по образованию куда-нибудь в орловку и кооперативный техникум.
ответить

НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

14 минут назад
А вот Уваркина в этом смысле молодец!!! "— В этом возрасте девочки хотят быть стюардессами, — предположила мэр Евгения Уваркина." Лётные специальности сейчас очень востребованы... За рубежом. И оплата труда, с нашей не сравнить.
ответить

))))

14 минут назад
Мечтающая нищебродка, нет таких детских садов. Это наследуемые должности.
ответить

НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

19 минут назад
Да, всё правильно! А из старших групп таких садиков можно направлять на прорыв в ковидные госпитали))) "сейчас бы горя не знали!")))
ответить

мечтающая нищебродка

19 минут назад
Скорее бы открыли Д.С.после которого мой ребенок.мог стать владельцем комбината или банка,а может и крупного агро холдинга или сахарного завода....
ответить

60+

23 минуты назад
Согласен с губернатором но прежде всего нужно растить граждан патриотов своей страны с детского сада ! Тогда всё получица государство скажет надо гражданин ответит есть !
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод
#водопровод
2
В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод

18 минут назад

Общество
Детские рисунки украсят дома в ходе капитального ремонта
#фкр
Детские рисунки украсят дома в ходе капитального ремонта

20 минут назад

Общество
Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка
#общественные обсуждения #проект
4
Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка

37 минут назад

Общество
Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс
#аренда #земля #суд
14
Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс

сегодня, 12:12

Общество
«После этого я боюсь ездить в транспорте!»
#транспорт #автобус
48
«После этого я боюсь ездить в транспорте!»

сегодня, 11:51

Общество
В Липецкой области на карантин закрыты 2 детских сада, 5 школ - полностью и 31 - частично
#карантин #школа #детский сад
В Липецкой области на карантин закрыты 2 детских сада, 5 школ - полностью и 31 - частично

сегодня, 11:49

Общество