Игорь Артамонов предложил растить врачей с детского сада

На открытии сада в микрорайоне «Звездный» губернатор, увидев, как малыши играют в докторов, предложил сделать детские учреждения специализированными.

У нового детсада с утра было много малышей с родителями, их развлекал Дед Мороз и другие сказочные персонажи.При этом мало кто из них пока видел, что из себя представляет новый сад внутри. Первую экскурсию провели для губернатора.Садик построили по национальному проекту «Демография». Он рассчитан на 350 мест. 330 малышей сюда уже записаны. Это дети от 1,5 до 7 лет, живущие в микрорайоне «Звездный». Садик назвали «СтартУм».— Основная идея нашего детского сада заключается в развитии интеллектуальных способностей детей, то есть здесь мы даем старт ума. Выявляем и поддерживаем детскую одаренность, — рассказала заведующая Наталья Грибоква.В садике есть минипланетарий, технолаборатория, где дети будут заниматься робототехникой, спортивный и музыкальный залы. С сентября здесь откроется еще и логопедическая группа. Всего в садике 14 групп, у каждой свое название.Развивающие игры в этом детском саду буквально на каждом шагу. Губернатор даже предположил, что воспитанники в будущем пополнят ряды нобелевских лауреатов и олимпийских чемпионов.Особенно Игоря Артамонова зацепили малыши, играющие в докторов. Он даже вернулся к ним, нарушив план осмотра здания.— А что если нам делать детские сады с профессиональным уклоном? — предложил губернатор.— В этом возрасте девочки хотят быть стюардессами, — предположила мэр Евгения Уваркина.— Это нам не надо. Нам врачи нужны! Лет 15 назад были бы специализированные садики, сейчас бы горя не знали! Я глобально смотрю на вещи. Надо задел на будущее делать, — парировал Игорь Артамонов.Во время осмотра здания, у губернатора возникла еще одна идея — надо как-то выделять тех подрядчиков, которые справляются с контрактами, чтобы отсекать от бюджетных денег нерадивых бизнесменов. Но сделать это по закону.Последней точкой осмотра была кухня. Еду здесь будут готовить самостоятельно. Никакой привозной пищи. Ее качество тут же предложили продегустировать гостям — пирожки с клюквенным компотом, который назвали «умным».— Нет, спасибо, умища своего девать некуда, — отказался губернатор.А после его отъезда начался настоящий праздник для малышни. В развлекательной форме их познакомили с новым садиком. Заработает он уже в ближайший понедельник. Начала следующего года решили не ждать.