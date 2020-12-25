Коронавирус

сегодня, 11:33

Суточные данные: 162 новых случая и пять умерших

3 1319
#коронавирус
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Суточные данные: 162 новых случая и пять умерших

Лечение от коронавирусной инфекции закончили 226 человек.

По данным сайта стопкоронавирсу.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 162 случая инфицирования коронавирусом, 226 человек завершили лечение от COVID-19, пять человек от этой болезни умерли.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 15 067 случаев коронавирусной инфекции,  11 700 человек выздоровели, 229 жителей области от COVID-19  умерли.

В России за сутки ввыявлены 29 018 случаев заболевания, 27 397 выздоровели, 563 умерли.

С начала эпидемии в России заболели 2 992 706 человек, выздоровели 2 398 254 из заболевших, умерли - 53 659.

3 1319
#коронавирус
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Комментарии (3)

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???

сегодня, 11:50
А что за скандал на "скорой"? Ковидные так и не платят, говорят.
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Интересно

сегодня, 11:40
А перестали писать, что умерли те, кто и без короны не жильцы.
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Отец Геннадий

сегодня, 11:39
Я помолюсь за них...
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