Суточные данные: 162 новых случая и пять умерших

Лечение от коронавирусной инфекции закончили 226 человек.



По данным сайта стопкоронавирсу.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 162 случая инфицирования коронавирусом, 226 человек завершили лечение от COVID-19, пять человек от этой болезни умерли.



С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 15 067 случаев коронавирусной инфекции, 11 700 человек выздоровели, 229 жителей области от COVID-19 умерли.



В России за сутки ввыявлены 29 018 случаев заболевания, 27 397 выздоровели, 563 умерли.



С начала эпидемии в России заболели 2 992 706 человек, выздоровели 2 398 254 из заболевших, умерли - 53 659.



