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Липчанин задержан с крупной партией наркотиков в Ивановской области

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#наркотики
Липчанин задержан с крупной партией наркотиков в Ивановской области

Житель Липецкой области в лесополосе извлек из тайника килограмм наркотиков, чтобы распространять их мелкими партиями

Прокурором Лухского района утверждено обвинительное заключение в отношении 20-летнего жителя Липецкой области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

 По версии следствия, молодой человек получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, координаты тайника с синтетическим наркотическим средством на территории Ивановской области. Прибыв на автомобиле ночью к указанному  мессенджере месту, липчанин забрал в лесном массиве сверток с наркотиком весом более килограмма с целью последующего сбыта. Однако, довести преступление до конца ему не удалось, так он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

 В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Иввановской области.
444
#наркотики

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