Почти половина случаев инфицирования коронавирусом выявлена в Липецке

167 человек в регионе за минувшие сутки завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли, сообщает Липецкий региональный оперштаб.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 14072 случая новой коронавирусной инфекции, 10865 человек выздоровели, 197 человек умерло. 3010 — на лечении.



По состоянию на 15.00, 19.12.2020г. в больницах находятся:



1193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



Получают лечение на дому 1817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 167 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 78

г. Елец - 4

Воловский район - 7

Грязинский район - 10

Данковский район - 1

Добринский район - 1

Добровский район - 6

Елецкий район - 1

Задонский район - 17

Измалковский район - 1

Лебедянский район - 2

Липецкий район - 11

Тербунский район - 21

Усманский район - 2

Хлевенский район - 2

Чаплыгинский район - 3