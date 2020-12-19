Общество

16 минут назад

Почти половина случаев инфицирования коронавирусом выявлена в Липецке

1 188
#коронавирус #статистика
Почти половина случаев инфицирования коронавирусом выявлена в Липецке

167 человек в регионе за минувшие сутки завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли, сообщает Липецкий региональный оперштаб.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 14072 случая новой коронавирусной инфекции, 10865 человек выздоровели, 197 человек умерло. 3010 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 19.12.2020г. в больницах находятся:

1193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 1817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 167 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 78
г. Елец - 4
Воловский район - 7
Грязинский район - 10
Данковский район - 1
Добринский район - 1
Добровский район - 6
Елецкий район - 1
Задонский район - 17
Измалковский район - 1
Лебедянский район - 2
Липецкий район - 11
Тербунский район - 21
Усманский район - 2
Хлевенский район - 2
Чаплыгинский район - 3
1 188
#коронавирус #статистика

Комментарии (1)

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Игорь

4 минуты назад
Какой-то коронавирус совсем не пандемичный чтобы вообще о нем упоминать каждые пять минут на протяжении целого года. :)
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