16 минут назад
Почти половина случаев инфицирования коронавирусом выявлена в Липецке
167 человек в регионе за минувшие сутки завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли, сообщает Липецкий региональный оперштаб.
По состоянию на 15.00, 19.12.2020г. в больницах находятся:
1193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получают лечение на дому 1817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 167 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 78
г. Елец - 4
Воловский район - 7
Грязинский район - 10
Данковский район - 1
Добринский район - 1
Добровский район - 6
Елецкий район - 1
Задонский район - 17
Измалковский район - 1
Лебедянский район - 2
Липецкий район - 11
Тербунский район - 21
Усманский район - 2
Хлевенский район - 2
Чаплыгинский район - 3
Игорь