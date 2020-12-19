Происшествия

36 минут назад

В Липецке сгорел «Mercedes»

3 608
#пожар #МЧС
В Липецке сгорел «Mercedes»

Пожар произошел по улице Ильича, 11 около 22.20.

Огонь быстро разгорелся и уничтожил сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «Mercedes».

- На тушение выезжало одно отделение пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
3 608
#пожар #МЧС

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с ЛТЗ

18 минут назад
Откуда там мерин? Там дом расселён под снос!
ответить

Отец Геннадий

18 минут назад
Я помолюсь...
ответить

Алкан с ЛТЗ

24 минуты назад
Это надо обмыть...
ответить

Еще в рубрике

В Липецком районе сгорела новостройка
#пожар #МЧС
3
В Липецком районе сгорела новостройка

сегодня, 10:31

Происшествия
Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки
#кража
5
Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки

сегодня, 09:09

Происшествия
Липчанин подкинул другу наркотики
#наркотики
22
Липчанин подкинул другу наркотики

сегодня, 09:02

Происшествия
Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном
#бетон #Ниссан
58
Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном

вчера, 16:47

Происшествия
В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров
#ёлка #Новый год
21
В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров

вчера, 15:33

Происшествия
Наезд на пешехода записала камера уличного наблюдения
#авария #ДТП
45
Наезд на пешехода записала камера уличного наблюдения

вчера, 15:16

Происшествия