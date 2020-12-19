В Липецке сгорел «Mercedes»

Пожар произошел по улице Ильича, 11 около 22.20.

Огонь быстро разгорелся и уничтожил сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «Mercedes».



- На тушение выезжало одно отделение пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Жертв и пострадавших в результате пожара нет.