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46 минут назад

Где в Липецке самые красивые елки?

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#елки #Новый год #украшения #иллюминация
Где в Липецке самые красивые елки?

GOROD48 проехал по вечернему городу и оценил наряженные новогодние деревья.

Выбрать с ходу самую-самую красивую елку весьма трудно. Совсем безобразных в Липецке мы не встретили, но и креативных тоже не увидели. Наряжают деревья по старинке, соблюдая новогодние традиции: гирлянды, игрушки, подарки. Пожалуй, можно выделить претендентов в разных номинациях.

Самая большая елка — она же главная елка Липецка стоит на площади Петра Великого

Ее огни уже поторопилась торжественно зажечь мэр Евгения Уваркина. Высота сборного дерева — 24 метра. 600 игрушек, 3,5 километра гирлянд. Венчает елку метровая звезда. Не красная, сейчас это уже не в тренде, а похожая на символ МЧС — белая звезда Надежды и Спасения. Может, это и к лучшему, и 2021 год принесет это самое спасение от злосчастной короны.


Самую уютную елку нарядили в Нижнем парке. Ее, кстати, венчает красная переливающаяся звезда

Здесь решили не отступать от традиций. Стоит сборное дерево недалеко от во всю работающего катка. Елку здесь поставили одной из первых и она стала, наверное, чемпионом по выложенным в соцсетях фото.


 Ретро-елка красуется на площади Константиновой

Одна гирлянда здесь опоясывает дерево, как на старых новогодних открытках, и еще несколько дождем спускаются с верхушки, на которой ничего нет — это немного странновато. Высота конструкции 13,5 метра. Елка украшена 230 игрушками. Причем некоторые из них висят совсем низко. Велик соблазн их забрать с собой. Однако в мэрии заверили, что наряженные елки взяты под круглосуточную охрану.


Самую яркую елку установили у Центра культуры и народного творчества

И она состоит из настоящих деревьев — на сооружение елки пошли 310 сосен. На этой конструкции не только шары и гирлянды, но и разноцветные подарочные коробки-муляжи. В качестве бонуса возле елки стоят две светящиеся фигуры, напоминающие зайца и кота. Из-за их небольших размеров, с ними удобно фотографироваться, чем и занимались вечером взрослые с детьми.


Самая скромная елка была обнаружена нами в 15 микрорайоне



С другими, стоящими на городских площадях, она не сравнится, зато мало кто может похвастаться тем, что дерево нарядили прямо во дворе. Стоит оно на открытой площадке, поэтому можно и хороводы поводить (правда, как это сделать, чтобы соблюсти социальную дистанцию, непонятно). В конструкции 85 живых елок, 200 метров гирлянд. Украшали ее, похоже, самодельными игрушками, даже нити блесток повесили. Правда, темень во дворе страшная, и огни елки служат еще и уличными фонарями.  


Кстати, еще не все елки в Липецке нарядили и зажгли. Поэтому еще есть шанс, что в этом рейтинге могут появиться другие номинанты. Например, конструкцию у дворца спорта «Звездный» еще собирают. Все городские елки соберут до 20 декабря.
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#елки #Новый год #украшения #иллюминация

Комментарии (3)

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Гость

11 минут назад
У меня дома,самая красивая.
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Старососульки

17 минут назад
А у нас в лесах самые лучшие
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Новосселки

26 минут назад
У нас в полях самые лучшие.
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