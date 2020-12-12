Общество
53 минуты назад
Жительнице Задонска исполнилось 100 лет
3 526
Долгожительницу поздравил глава района.
Сегодня 100 лет исполнилось жительнице Задонска, ветерану Великой Отечественной войны Зое Зобовой.
- Благодарим Зою Ивановну за жизненный подвиг на войне и большой вклад в развитие системы образования Задонского района. Желаем юбилярше здоровья, долгих лет жизни, заботы родных и близких людей! - Отметил глава Задонского района Алексей Щедров в своём Инстаграм.
Фото - lnstagram.com
- Благодарим Зою Ивановну за жизненный подвиг на войне и большой вклад в развитие системы образования Задонского района. Желаем юбилярше здоровья, долгих лет жизни, заботы родных и близких людей! - Отметил глава Задонского района Алексей Щедров в своём Инстаграм.
Фото - lnstagram.com
3 526
Ага
Тык-Тык.
Смотрящий