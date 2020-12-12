Общество

53 минуты назад

Жительнице Задонска исполнилось 100 лет

3 526
#долгожители
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Жительнице Задонска исполнилось 100 лет

Долгожительницу поздравил глава района.

Сегодня 100 лет исполнилось жительнице Задонска, ветерану Великой Отечественной войны Зое Зобовой.

- Благодарим Зою Ивановну за жизненный подвиг на войне и большой вклад в развитие системы образования Задонского района. Желаем юбилярше здоровья, долгих лет жизни, заботы родных и близких людей! - Отметил глава Задонского района Алексей Щедров в своём Инстаграм.

Фото - lnstagram.com 
3 526
#долгожители
1

Комментарии (3)

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Ага

30 минут назад
Дай Бог здоровья бабуле!
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Тык-Тык.

44 минуты назад
Очень рад за неё. И хорошо,что она не жила свои молодые годы при нынешнем режиме и при нынешнем мэре,а то бы уже давно замёрзла в своей неотаплевоемой квартире.
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Смотрящий

44 минуты назад
юбилярше ... Можно человека - вывести из колхоза, колхоз из человека - ни когда! Зое Ивановне - долгие лета! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
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